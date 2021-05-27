День финансов: онлайн-калькулятор для растаможки авто, возможное разделение ПриватБанка, новая трудовая реформа

В последний день весны, 31 мая, расскажем о прибыли для украинцев после трудовой реформы, об инвестициях в валютные депозиты и самом успешном бизнесе в Украине:
Университет под патронатом Зеленского. В нашей стране будет создан президентский университет. Как рассказал Президент Зеленский, это заведение высшего образования будет готовить людей будущего и соберет в одном месте лучших преподавателей. Университет будет обучать специалистов, которые смогут решать важные государственные задачи для защиты нашего государства.
Простое решение: онлайн-калькулятор растаможки авто. Офис простых решений и результатов презентовал онлайн-калькулятор по растаможке автомобилей. Растаможка будет осуществляться через приложение «Дія» без участия таможенников и брокеров. Чтобы рассчитать стоимость растаможки, необходимо ввести информацию об авто: возраст авто, объем и тип двигателя; указать, является ли автомобиль эксклюзивным.
Приватизация ПриватБанка. Что мешает? В Минфине говорят, что обременения, связанные с предыдущими владельцами банка, и возможные судебные иски не дают возможности найти серьезного институционального инвестора в это учреждение. Поэтому рассматриваются варианты возможного разделения ПриватБанка. Но на данном этапе нет никаких концептов или направлений движения.
Самые успешные в Украине. Что это за компании? Опендатабот проанализировал данные открытой финансовой отчетности украинских компаний. По ссылке – тройка самых успешных компаний в Украине прошлого года. Кстати, по тем же данным Опендатабот, в Украине официально лишь 38% компаний являются прибыльными. Так, в 2020 году 152 845 компаний показали прибыль. Остальные либо работают в ноль, либо имеют большую часть убытков.
«Зеленый цвет» для новой трудовой реформы. В Верховной Раде дали «зеленый свет» принципиально новому подходу к регулированию трудовых отношений между работодателем и наемными работниками. Депутаты уверены, что предоставление свободы в трудовых отношениях позволит значительно повысить заработные платы работников. Что же именно планируют изменить, читайте здесь.
Тем временем в Госстате рассказали, какие сферы были наиболее высокооплачиваемые в апреле.
Конечно, много зарабатывать без привязки к офису — мечта миллионов. 💪 Воплотить в реальность ее может успешная карьера трейдера на Форекс. Хотите узнать, каким трейдером стали бы вы? Тогда предлагаем пройти занимательный тест от компании LBLV и Finance.ua.
Инвестиции в валютные депозиты. Стоит ли? По мнению Андрей Масло, основателя Investudio, валютные депозиты до 2014-2015 года практически заменяли необходимость для граждан Украины искать что-то за рубежом. Но, все поменялось.
👛 Если пока вас больше интересуют кредиты, а не депозиты, хотим напомнить, что сейчас появляется все большее количество мошенников по финансовым операциям. Как распознать мошенников и не стать их жертвой, проверить настоящую кредитную компанию в реестре НБУ и распознать фишинговый сайт? Обо всем этом мы рассказываем в новом видео на нашем YouTube-канале совместно с СЕО компании Moneyveo Аленой Андрониковой.
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