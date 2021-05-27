В Украине появился онлайн-калькулятор растаможки автомобилей

Офис простых решений и результатов презентовал онлайн-калькулятор по растаможке автомобилей.
Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса.
«Эту реформу уже поддержал и утвердил Национальный совет реформ под председательством Президента, а впоследствии и премьер-министр дал прямое указание реализовать ее в кратчайшие сроки», — сказано в сообщении.
Согласно концепции реформы, растаможка будет осуществляться через приложение «Дія» без участия таможенников и брокеров.
«Вы собственноручно введете данные своей машины в программу и получите возможность оплатить услугу онлайн», — пояснили в офисе.
Чем полезен калькулятор:
Также отмечается, что сама стоимость растаможки будет постепенно уменьшаться, а бюджет не только ничего не потеряет, а наоборот — выиграет благодаря ликвидации коррупционной кормушки на сотни миллионов долларов.
Онлайн-калькулятор растаможки автомобилей доступен по ссылке.
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