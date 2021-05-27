В Украине появился онлайн-калькулятор растаможки автомобилей

Офис простых решений и результатов презентовал онлайн-калькулятор по растаможке автомобилей.

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса.

«Эту реформу уже поддержал и утвердил Национальный совет реформ под председательством Президента, а впоследствии и премьер-министр дал прямое указание реализовать ее в кратчайшие сроки», — сказано в сообщении.

Согласно концепции реформы, растаможка будет осуществляться через приложение «Дія» без участия таможенников и брокеров.

«Вы собственноручно введете данные своей машины в программу и получите возможность оплатить услугу онлайн», — пояснили в офисе.

Чем полезен калькулятор:

отсутствие коррупции;

манипуляций с таможенной стоимостью;

и никаких очередей.

Также отмечается, что сама стоимость растаможки будет постепенно уменьшаться, а бюджет не только ничего не потеряет, а наоборот — выиграет благодаря ликвидации коррупционной кормушки на сотни миллионов долларов.

Онлайн-калькулятор растаможки автомобилей доступен по ссылке.

Справка Finance.ua:

15 мая вступил в силу закон о существенном снижении штрафов за нерастаможенные «еврономера».

Президент Владимир Зеленский подписал законы, которые призваны сделать более доступной растаможку автомобилей с европейскими номерами.

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