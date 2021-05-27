В каких сферах украинцам платили самые высокие зарплаты в апреле

Среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-апрель 2021 года составила 13 013 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 19,8%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
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Где платят больше всего:
А вот самые низкие зарплаты в сфере «Временное размещения и организация питания», где они составляют 6 979 грн. Также среди отраслей, где Госстат зафиксировал самые низкие зарплаты — «Почтовая и курьерская деятельность» (7 745 грн) и «Функционирование библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры» (9 340 грн).
Средние зарплаты педагогов в апреле выросли до 10 859 грн (в начале года, в январе 2021 года они были на уровне 10 310 грн), а медиков — до 11 991 грн (в январе — 10 437 грн).
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