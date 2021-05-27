Финансовая отчетность открыта: самые успешные украинские бизнесы (инфографика)

Опендатабот проанализировал данные открытой финансовой отчетности украинских компаний.
Об этом говорится в аналитике компании.
ООО «Оператор газотранспортной системы Украины», агрокомпания ООО «Мрия Подилля» и АО «Южный горно-обогатительный комбинат» стали самыми успешными компаниями в 2020 году.
«Финансовая отчетность — залог прозрачности ведения бизнеса. Годами эта информация официально не публиковалась, поэтому развивались коррупционные схемы для торговли „черными данными“. При содействии Опендатабота, в новую редакцию постановления КМУ № 835 были внесены правки, и финотчетность стала открытой» — комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.
Открытая финансовая отчетность позволит бизнесу:
Коррупционная схема торговли этими данными будет разрушена.
В 2020 году 152 845 компаний показали прибыль.
ТОП-10 компаний:
Компании, показавшие убыток:
В итоге, в целом в Украине официально лишь 38% компаний являются прибыльными. Остальные либо работают в ноль, либо имеют большую часть убытков.
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