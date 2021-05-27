Марченко о приватизации ПриватБанка: Рассматриваются варианты разделения банка

ПриватБанк в перспективе может быть приватизирован, для этого рассматриваются варианты разделения банка.

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал министр финансов Сергей Марченко.

«ПриватБанк потенциально — да, мы готовы говорить о приватизации. Но надо понимать, что обременения, связанные с предыдущими владельцами, и возможные судебные иски не дают возможности найти серьезного институционального инвестора в это учреждение. Поэтому рассматриваются варианты возможного разделения», — рассказал министр.

По его словам, они пока дискутируются, нет никаких концептов или направлений движения.

«Мы на данном этапе лишь оцениваем возможности, чтобы на рынке была благоприятная ситуация, чтобы мы нашли серьезных инвесторов, и только тогда об этом можно будет говорить серьезно», — добавил он.

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Напомним, наблюдательный совет Приватбанка 27 мая назначил Герхарда Бьоша новым председателем правления Приватбанка.

Справка Finance.ua:

ПриватБанк продадут частному владельцу уже в 2024 году. Вместе с банком новому владельцу перейдут около 18 миллионов клиентов.

В НБУ рассказали, что начнут готовить «ПриватБанк» на продажу уже после окончания кризиса, вызванного пандемией COVID -19.

ПриватБанк может быть снова приватизирован, но о возвращении его предыдущим владельцам речь не идет.

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