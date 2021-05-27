Марченко о приватизации ПриватБанка: Рассматриваются варианты разделения банка

ПриватБанк в перспективе может быть приватизирован, для этого рассматриваются варианты разделения банка.
Об этом в эфире одного из телеканалов сказал министр финансов Сергей Марченко.
«ПриватБанк потенциально — да, мы готовы говорить о приватизации. Но надо понимать, что обременения, связанные с предыдущими владельцами, и возможные судебные иски не дают возможности найти серьезного институционального инвестора в это учреждение. Поэтому рассматриваются варианты возможного разделения», — рассказал министр.
По его словам, они пока дискутируются, нет никаких концептов или направлений движения.
«Мы на данном этапе лишь оцениваем возможности, чтобы на рынке была благоприятная ситуация, чтобы мы нашли серьезных инвесторов, и только тогда об этом можно будет говорить серьезно», — добавил он.
Напомним, наблюдательный совет Приватбанка 27 мая назначил Герхарда Бьоша новым председателем правления Приватбанка.
Напоминаем, обо всех изменениях, которые могут касаться ваших кошельков, мы оперативно информируем в нашем телеграм-канале Finance_ukr.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Все льготы на проезд в общественном транспорте монетизируют: в правительстве готовят документВчера, 15:13 - 70461 43
Эксперт предсказывает быстрый взлет курса BitcoinВчера, 20:21 - 8093 12
Пограничники остановили на границе с Польшей коробки, набитые фунтами4 ч. назад - 1042 8
«Квартиры-муравейники», где зарегистрировано много людей, будут проверять6 ч. назад - 1428 7
Украинцам рассказали, до какого минимума может опуститься процент по ипотекеВчера, 08:20 - 2525 4
Эксперт предсказывает быстрый взлет курса BitcoinВчера, 20:21 - 8093 12
«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда к морю9 ч. назад - 2261
Как повлияют цены на машины с пробегом после начала льготной растаможки «еврономеров»Вчера, 16:29 - 1775
В Украине появился онлайн-калькулятор растаможки автомобилей8 ч. назад - 1766 1
Самые распространенные мошеннические схемы при покупке подержанного автомобиляВчера, 19:44 - 1725
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)3 ч. назад - 84
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 501
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1609 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1530 7
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 958