Стоит ли инвестировать в валютные депозиты - совет эксперта

Как построить собственную инвестиционную стратегию, когда так много факторов формируют неопределенность. Но любую неопределенность возможно частично или полностью спрогнозировать, основываясь на здравом смысле, статистических данных и опыте.

Об этом рассказал Андрей Масло, риск менеджер, инвестиционный консультант, основатель Investudio Андрей Масло во время интенсива «Investinsight».

По словам Масло, есть понятие реальной доходности – это то, что по факту реально получает владелец этого актива. На реальную доходность влияет инфляция, девальвация, налог с депозитов. Начальные цифры, которые декларируются, в результате они выглядят немного по-другому.

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Если бы вы в 2005 году инвестировали 100 тыс. долларов по каждому из класса активов: это гривневые депозиты, гривневые ОВГЗ, валютные депозиты, акции США и недвижимость, то на конец 2020 года вы бы имели следующие цифры.





Мы видим, что реальная доходность активов за 15 лет совсем не такая, как сегодня декларируется. Учитывая девальвацию, инфляцию, обесценивание национальной валюты, реальная доходность ОВГЗ в течение этого периода показала 1,6%. То есть деньги уберечь от инфляции вам удастся, но заработать на этом трудно.

Гривневые депозиты. Учитывая инфляцию, девальвацию, налог на депозиты – в среднем дали доходность 3,5%.

“Гораздо лучше показали доходность валютные депозиты. Они до 2014-2015 года практически заменяли необходимость для граждан Украины искать что-то за рубежом. Пока это работало, это было хорошо, но сейчас по валютным депозитам доходность менее 2%. Мы движемся в сторону Европы, а там ставки по депозитам порой отрицательные (Швейцария), там вы еще доплачивать должны, чтобы ваши деньги хранились. Так что ждать от таких депозитов какой-то доходности в будущем не стоит”, – говорит Масло.

Наибольшую доходность за 15 лет дал фондовый рынок США. Он показал, учитывая дивиденды, 1,5-2 процента.

Рынок США. Если для поверки взять рынок США, то в течение 200 лет с 1802 года до 2010 года 1 доллар, инвестированный в акции компаний в 1802 году, дал бы сейчас 700 тыс. долларов прибыли или обесценился бы до 5 центов, если бы просто лежал в ящике. То есть инфляция съела бы всю стоимость.

Андрей Масло также отметил, что по словам Роберта Солоу, лауреата Нобелевской премии по экономике: “Мировая финансовая система построена так, что цены вынуждены постоянно расти. Только инвестиции в предприятия, которые генерируют регулярный доход, позволят сохранить и приумножить ваш капитал”.

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