Зарплаты как в Европе и свобода отношений: в Раде одобрили новую трудовую реформу для украинцев

В Верховной Раде дали «зеленый свет» принципиально новому подходу к регулированию трудовых отношений между работодателем и наемными работниками.
Профильный комитет парламента одобрил законопроект № 5371, которым предлагается ввести свободный трудовой договор для малого и среднего бизнеса, сообщает Обозреватель.
Основной целью законопроекта его авторы называют легализацию трудовых отношений путем их максимального упрощения и устранения многих обременительных процедур, требуемых трудовым законодательством, в частности Кодексом законов о труде. Более того, депутаты уверены, что предоставление свободы в трудовых отношениях позволит значительно повысить заработные платы работников.
В чем главные новации документа:
1. Работодателям, которые относятся к малому и среднему бизнесу, разрешается оформлять работников в договорном режиме, заключая с ними свободные трудовые договоры. Именно эти договоры (а не нормы КЗоТ) будут определять все основные условия трудовых отношений между работодателем и работником с их взаимным согласием.
Применяться такой договорной режим будет не ко всем трудовым отношениям, а лишь к тем, которые возникают:
2. Определяются особенности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков и отпусков без сохранения заработной платы в условиях договорного режима.
В частности, ежегодные оплачиваемые отпуска и отпуска без сохранения заработной платы будут предоставляться работникам с учетом таких особенностей:
Перенос ежегодного отпуска по инициативе работодателя может осуществляться без согласия работника, если возможность и основания такого переноса определены трудовым договором.
3. Устанавливаются сроки и периодичность выплаты заработной платы в условиях договорного режима.
В частности, определяется, что заработная плата выплачивается не реже одного раза в месяц. При этом трудовым договором по взаимному согласию сторон может определяться размер зарплаты работника в иностранной валюте с указанием эквивалента ее суммы в денежной единице Украины.
4. Определяется порядок прекращения трудового договора в условиях договорного режима.
Если законопроект будет поддержан народными депутатами, то работодатель сможет единолично, по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с работником, если иное не будет определено трудовым договором.
При этом предполагается, что расторжение трудового договора по инициативе работодателя в одностороннем порядке осуществляется с предоставлением работнику компенсационной выплаты в размере не менее 3 минимальных зарплат.
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