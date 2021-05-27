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Зарплаты как в Европе и свобода отношений: в Раде одобрили новую трудовую реформу для украинцев

Зарплаты как в Европе и свобода отношений: в Раде одобрили новую трудовую реформу для украинцев

В Верховной Раде дали «зеленый свет» принципиально новому подходу к регулированию трудовых отношений между работодателем и наемными работниками.

Профильный комитет парламента одобрил законопроект № 5371, которым предлагается ввести свободный трудовой договор для малого и среднего бизнеса, сообщает Обозреватель.

Основной целью законопроекта его авторы называют легализацию трудовых отношений путем их максимального упрощения и устранения многих обременительных процедур, требуемых трудовым законодательством, в частности Кодексом законов о труде. Более того, депутаты уверены, что предоставление свободы в трудовых отношениях позволит значительно повысить заработные платы работников.

В чем главные новации документа:

1. Работодателям, которые относятся к малому и среднему бизнесу, разрешается оформлять работников в договорном режиме, заключая с ними свободные трудовые договоры. Именно эти договоры (а не нормы КЗоТ) будут определять все основные условия трудовых отношений между работодателем и работником с их взаимным согласием.

Применяться такой договорной режим будет не ко всем трудовым отношениям, а лишь к тем, которые возникают:

  • между работником и работодателем с численностью работников за отчетный период (календарный год) не более 250 человек;
  • между работодателем и работником, размер зарплаты которого составляет в месяц более 8 размеров минимальных зарплат (сейчас это 48 тыс. грн).

2. Определяются особенности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков и отпусков без сохранения заработной платы в условиях договорного режима.

В частности, ежегодные оплачиваемые отпуска и отпуска без сохранения заработной платы будут предоставляться работникам с учетом таких особенностей:

  • по просьбе работника ежегодный отпуск может быть разделен на части любой продолжительности или предоставлен работнику на его полную продолжительность. При этом продолжительность отпуска не может превышать установленные законодательством нормы;
  • по семейным обстоятельствам и по другим причинам работнику может предоставляться отпуск без сохранения зарплаты на срок более 15 календарных дней в год, если такое условие предусмотрено трудовым договором (по действующему законодательству разрешается брать отпуск за свой счет только до 15 дней);
  • зарплата работникам за все время ежегодного отпуска выплачивается не позднее первого дня отпуска.

Перенос ежегодного отпуска по инициативе работодателя может осуществляться без согласия работника, если возможность и основания такого переноса определены трудовым договором.

3. Устанавливаются сроки и периодичность выплаты заработной платы в условиях договорного режима.

В частности, определяется, что заработная плата выплачивается не реже одного раза в месяц. При этом трудовым договором по взаимному согласию сторон может определяться размер зарплаты работника в иностранной валюте с указанием эквивалента ее суммы в денежной единице Украины.

4. Определяется порядок прекращения трудового договора в условиях договорного режима.

Если законопроект будет поддержан народными депутатами, то работодатель сможет единолично, по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с работником, если иное не будет определено трудовым договором.

При этом предполагается, что расторжение трудового договора по инициативе работодателя в одностороннем порядке осуществляется с предоставлением работнику компенсационной выплаты в размере не менее 3 минимальных зарплат.

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По материалам Обозреватель
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