«Будет готовить людей будущего»: Зеленский анонсировал создание президентского университета

Президент Владимир Зеленский анонсировал создание в Украине нового университета под своим патронатом.
Об этом он заявил во время форума «Украина 30. Образование и наука».
«В Украине будет создан президентский университет. Это заведение высшего образования, которое будет готовить людей будущего, которое соберет в одном месте лучших преподавателей и будет обучать специалистов, которые смогут решать важные государственные задачи для защиты нашего государства», — сообщил Зеленский.
Он добавил, что уже подписал соответствующий указ.
Президент заявил, что в вузах будут готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, искусственному интеллекту, космической отрасли, а также технологиям.
По его словам, обучение планируют сделать бесплатным.
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