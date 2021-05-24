Лучшие из лучших на финансовом рынке — FinAwards-2021 (фото)

В прошлую пятницу, 21 мая, в столичном Regent Hill состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards-2021.

Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А ее организатор — одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий, компания BankOnline.

Конкурс проводится уже 4-й год подряд.

Победители во всех номинациях, кроме «Народный банк» и «Устойчивый банк», определялись путем независимого голосования авторитетного жюри, экспертной группы редакции сайтов Минфин, Finance.ua и открытого голосования читателей сайта.

«Главная задача Finance.ua и „Минфин“ остается неизменной: мы помогаем клиентам находить лучшие финансовые решения, которые доступны и возможны для них. Мы искали лучшие продукты, и мы их нашли. Я не устаю повторять, что ритейл сегодня — самое динамичное направление финансового бизнеса. Мы решили пойти в этом году за трендом и объединить не только банковское сообщество, а также страховые и микрофинансовые компании. Сегодня собрали людей, которые создают, продвигают финансовые продукты, создавая финансовый ландшафт для украинцев», — отметил соучредитель компании Treeun Иван Евтушенко в своей приветственной речи.



Иван Евтушенко начинает церемонию FinAwards-2021

Он также обратил внимание, что прошлый год, когда привычный мир сломался, мы все стали искать ответ на вопрос: как ускорить цифровую трансформацию компаний, как управлять бизнесом онлайн и без офиса, как быть конкурентным и предоставлять лучшие услуги.

«Главным принципом стал — „Трансформируйся, или исчезни“. FinAwards также трансформировался. За этот год мы объединили все 55 компаний, которые приняли участие в нашем конкурсе. 24 экспертных жюри и тысячи клиентов выбирали лучших лидеров своей отрасли. И мы получили реально классные результаты», — резюмировал Иван Евтушенко.

В целом было представлено 25 номинаций, в рамках которых награждались банки, МФО, страховые компании. Были и персональные награды для руководящего состава этих организаций.

Самый стойкий банк

Всего в номинации были представлены 10 банков. И звание самого стойкого банка снова завоевал Райффайзен Банк Аваль.

«Это для нас гордость. Райффайзен Банк Аваль — это всегда надежность и уверенность в завтрашнем дне. Группа Райффайзен — одна из самых стабильных и надежных групп в Европе», — комментирует победу Юлия Мороз, директор департамента каналов продаж и дистрибуции Райффайзен Банка Аваль.



Юлия Мороз с наградой

«Серебряным» призером номинации стал Креди Агриколь Банк, а «бронзу» получил ОТП Банк.

Народный банк, лучшее приложение, лучшая кредитная карта и не только

В номинации на звание лучшей кредитной карты победила «Черная карта» от monobank | Universal Bank, что, пожалуй, не удивило никого из присутствующих.

В тот вечер monobank унес с собой немало наград, в частности, и за лучшее мобильное приложение. Также monobank получил звание «Народный банк».



Андрей Звизло из monobank (справа) на вручении награды

«Все, что мы делаем, мы делаем с заботой о клиентах. Наши продукты и сервисы разработаны, чтобы клиенты ощутили заботу. Чтобы банковские услуги не нагружали их, и чтобы они чувствовали легкость, пользуясь всем, что мы можем предложить», — рассказал Finance.ua Андрей Звизло, директор департамента продуктов розничного бизнеса и транзакционного банкинга, член правления Универсал Банк.

«По моему мнению, приложение monobank больше всего любят за его „юзабельность“. Мы учли предыдущий опыт и старались сделать его максимально удобным для клиентов. Никаких лишних экранов и кнопок. Ведь должно быть просто и еще проще. Также в моно работала программа „ачивок“ (достижений. — Ред.), которые собирали клиенты, то есть у нас много развлекательного контента, даже игры есть», — добавила заместитель председателя правления Универсал Банка Юлия Акуленко.

Еще monobank получил первенство за лучшую программу лояльности и за лучшую рекламу. Ролик построен на игре слов из «моно» (можно. — Ред.): «Банк в телефоне mono?». Также monobank победил в номинации на лучший депозит.

Лучшая дебетовая карта

Лучшей в своем сегменте второй год подряд становится дебетовая карта ПУМБа «всеКарта» с нулевой комиссией за:

открытие и обслуживание;

пополнение любым способом;

снятие в любом банкомате Украины;

переводы на карты любого банка (при условии перевода в гривне);

пополнение мобильного и оплату коммунальных услуг в ПУМБ Online.

В общем в номинации были представлены 23 претендента. В тройке лидеров оказались ПриватБанк с картой «Для выплат» и monobank с Белой картой».

Лучший банк для предпринимателей

Среди 15 банков, представленных в номинации, больше всего голосов собрал ПриватБанк он и стал лучшим в обслуживании малого и среднего бизнеса.

«Основным является еще то, что мы слышим жалобы клиентов — у нас большой контакт-центр. Спектр услуг у банков примерно одинаков, а сервис, удобство, скорость, возможность достучаться и решить проблему — это помогает клиентам выбрать Приват», — рассказал Finance.ua руководитель дирекции по работе с бизнес-клиентами ПриватБанка Евгений Заиграев.



Награду забрал представитель ПриватБанка Евгений Заиграев

Самые технологичные банки Украины

В номинации в целом были представлены 8 банков. Первенство среди них также получил ПриватБанк с проектами умный ключ (КЭП) SmartID, FacePay24, наличные на кассе и электронный абонемент в Приват24 на парковку.



Заместитель руководителя digital направления ПриватБанка Александр Кулик уже с наградой

На втором месте оказался Ощадбанк. А третье место занял Альфа-Банк.

Все номинанты-победители отметили важность технологий в нашей жизни, особенно в столь непростые времена пандемии и локдаунов.

Лучший банк с дистанционным обслуживанием

В этой номинации соревновались банки, которые предоставляют клиентам технологии и сервисы, позволяющие проводить основные финансовые операции дистанционно, такие как интернет-банк, мобильный банк, клиент-банк для юридических лиц, чат-боты в мессенджерах, круглосуточный контакт-центр, банкоматы и терминалы самообслуживания.

Победителем стал Альфа-Банк. Кроме интернет-банка и мобильного банкинга, Альфа-Банк в феврале 2021-го позволил пользователям открывать платежные карты удаленно через приложение «Дія». Такая идентификация занимает всего 5 минут: нужно только установить на смартфон цифровой банк Sense SuperApp, выбрать пакет услуг с дебетовой картой и пройти идентификацию через «Дію».

Второе место в этой номинации занял monobank, а третье — ПриватБанк.

Лучший кредит наличными

Из 13 номинантов первенство получил Идея Банк с продуктом «На старт». 30 тыс. грн выдаются с минимумом документов и без справки о доходах на максимальный срок — 24 месяца. Реальная процентная ставка составляет 70,05% годовых.



Команда Идея Банка радуется награде за лучший кредит наличными

«Наш кредит наличными именно этим отличается от других: там нет дополнительных комиссий, только одна процентная ставка. И когда запустили в декабре 2020 года нашу новогоднюю кампанию, увидели, что как раз такой кредит пользуется популярностью. Поскольку клиенты прежде всего хотят сейчас простоты», — объяснил Finance.ua член правления и директор по развитию бизнеса Идея Банка Владимир Малый.

Банкир года

Напомним, прошлогодний «бронзовый» призер FinAwards Кирилл Шевченко, возглавлявший тогда Укргазбанк, теперь возглавляет НБУ. А его тогдашний «серебряный» коллега по награде, председатель правления ПУМБ Сергей Черненко в этом году поднялся на пьедестал первенства.



Нынешний победитель Сергей Черненко из ПУМБа с наградой в руках

«Мои амбиции — это построение лидера финансового рынка. Нам есть с кем конкурировать, куда двигаться, есть к чему стремиться. Надеюсь, наш успех будет закреплен новыми клиентами и новыми финансовыми результатами. Очень приятно получить такую оценку, ведь это микс и экспертных, и клиентских мнений», — поделился своими впечатлениями во время беседы с Finance.ua победитель.

Что ж, выбор жюри и клиентов можно проиллюстрировать статистическими измерениями: по результатам I квартала 2021 года ПУМБ попал в тройку самых прибыльных банков.

Лучший CEO финансового сектора

Лидеров выбирали из 17 претендентов среди топменеджеров финансовых, страховых и микрофинансовых компаний, под чьим руководством компания в 2020 году достигла значительных качественных показателей развития в целом.

Первенство одержала CEO Moneyveo Алена Андроникова.



Победительница номинации — CEO Moneyveo Алена Андроникова

«Я бесконечно радуюсь, что сегодня у нас пять наград. Три — получила компания, и еще две — индивидуальные награды. Для меня это большая честь, такая высокая оценка впечатляет. Я не ожидала победы, для меня это стало приятным сюрпризом», — поделилась с Finance.ua своими впечатлениями победительница.

Второе место занял Андрей Перетяжко, председатель правления ARX. Третье место — Александр Холод, директор Швидко гроші.

Лучшие руководители

Также во время FinAwards награждались лучшие руководители маркетинга и розницы в банковском деле. Ими соответственно стали Виктория Губина из Приватбанка и Антон Тютюн из Ощадбанка.



Лучший маркетолог по версии FinAwards2021 Виктория Губина из Приватбанка (справа)

Прорыв года среди страховых компаний

Безоговорочным лидером в этой номинации стала СК «Guardian». Компания может похвастаться такими достижениями за 2020 год:

по данным МТСБУ , «Guardian» вошла в ТОП -6 страховщиков-лидеров по количеству заключенных договоров и суммой страховых премий за III квартал 2020 года;

, «Guardian» вошла в -6 страховщиков-лидеров по количеству заключенных договоров и суммой страховых премий за квартал 2020 года; в 2020 году СК открыла 19 новых дирекций;

также в этом году СК получила лицензию на «Зеленую карту».



Дмитрий Михайленко и Ирина Денисова из СК «Guardian» с наградой от FinAwards2021 в руках

«Вся компания пыталась создать качественное обслуживание клиентов, и при коронавирусе, и при таком количестве локдаунов продолжала выполнять свои обязанности и обеспечивать защиту своих клиентов. Мы запланировали дальнейший рост, также будем расширять свою региональную сеть, чтобы обеспечивать представительство СК во всех областных центрах», — поделился с нами планами":https://news.finance.ua/ua/news/-/493 424/proryv-roku-sered-strahovyh-kompanij-finawards2021 заместитель генерального директора по правовым вопросам компании «Guardian» Дмитрий Михайленко.

Технологии и инновации среди страховых

Главную награду и звание лучшей в технологиях и инновациях среди своего сегмента получила СК «Альфа Страхование». Компания разработала и ввела в пользование следующие проекты:

мобильное приложение Альфа Ассистанс;

подписная модель страхования на продукт «Моя квартира»;

онлайн-покупки через сайт;

телемедицина как новый сервис для обслуживания застрахованных по ДМС .



Анатолий Савин из «Альфа Страхование» с речью на сцене FinAwards2021

«Очень приятно быть победителями, особенно сейчас, когда диджитал – «номер 1», и почти все страховые пытаются стать первыми в сфере финтех. Мы видели, как monobank перевернул финансовый мир в банковской сфере. Поэтому тоже стараемся сделать прорыв в страховом рынке», – прокомментировал победу”:https://news.finance.ua/ua/news/-/493432/vyznacheno-peremozhtsya-v-tehnologiyah-ta-innovatsiyah-sered-strahovyh-finawards2021 директор цифрового бизнеса и маркетинга в «Альфа Страхование» Анатолий Савин.

Лучшая МФО: качество обслуживания клиентов, онлайн, оффлайн инновационные технологии

Moneyveo получила первенство за качество обслуживания клиентов, как лучшая МФО онлайн, а также за внедрение в работу современных технологий.

Коммерческий директор компании Максим Параска прокомментировал Finance.ua: «Столько нового, сколько делаем мы, на рынке никто не делает. Мы первые были в онлайне и остаемся лидером уже почти 8 лет, все на нас равняются. Мы хотим „рвать“ и развивать этот рынок, прокачивать его, выходить на новые ниши и быть там лидером. Плюс то, как клиентов любим мы, никто их так не любит».



Коммерческий директор Moneyveo Максим Параска с наградой

В оффлайне золото получила микрофинансовая организация «Швидко гроші», которая в течение последнего года увеличивала количество отделений и покоряла небольшие города.

«Для многих клиентов обращение в МФО — это первое обращение в финансовую компанию. Это категория клиентов, которым банк недоступен. И первое касание к финансовой ответственности — очень серьезная воспитательная часть. Речь идет о финансовой инклюзии, которой мы и занимаемся. Мы учим клиента нести финансовую ответственность — пусть на небольшие суммы, но он сталкивается с понятием выполнения своих обязательств. Большинство клиентов погашают свою задолженность и, научившись такой ответственности, пользуются все большими суммами, что открывает им другие возможности на финансовом рынке», — рассказал Finance.ua директор «Швидко гроші» Александр Холод.



Александр Холод с наградами на FinAwards2021

Лучший СРА-оффер

CPA расшифровывается как «Cost per action» — это модель ценообразования, где рекламодатель (то есть компания) платит за определенное действие. За звание лучшей соревновались 10 компаний. Победителем в этой битве стала компания CreditPlus.

Руководитель маркетинга CreditPlus Иван Подвысоцкий говорит, что компания всегда старается быть ответственным партнером и делать оффер привлекательным для вебмастеров, которые с ней работают. Он также рассказал, что помогло CreditPlus одержать победу:



Представитель компании-победительницы Иван Подвысоцкий (слева) и главный исполнительный директор Finline Александр Бойко (справа)

«Прежде всего, это четкая работа Affiliate Manager и бэк-офиса, что позволяет делать партнерство качественным и комфортным для всех сторон. Также это условия нашего оффера — мы всегда стремимся достигать самых высоких показателей по EPC, что делает именно наш оффер прибыльным на рынке МФО», — сказал Подвысоцкий.

Самое привлекательное инвестиционное предложение

В целом на звание лучшей номинировались шесть предложений. Первое место заняла финансовая группа ICU, которая предлагает вкладываться в ОВГЗ на вторичном рынке. Минимальная сумма инвестиции составляет 3 тыс. грн, а процент зависит от срока вложения и колеблется от 8% до 11,75%.



Представитель ICU с наградой

«Мы стали первой инвестиционной компанией, которую номинировали на FinAwards, и чрезвычайно приятно в первый же год получить награду. Это подтверждение наших сильных позиций на рынке инвестиционных услуг и более чем 10-летнего лидерства в торговле ОВГЗ в частности», — прокомментировали победу в ICU, добавив, что среди конкурентов их отличает фокус на упрощении и диджитализации инвестиционных услуг.

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Что ж, награды розданы и мы можем только поздравить всех победителей и гостей FinAwards-2021!



Ми продолжим внимательно следить за банками, МФО, страховыми компаниями и их продуктами, чтобы отметить лучших на FinAwards-2022. Рекомендуем нашим читателям делать то же самое, ведь только вместе мы сделаем финансовый сектор еще лучше!