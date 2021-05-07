День финансов: подпись для «еврономеров», 8,5 тыс. миллионеров, комиксы о Форекс

В четверг, 13 мая, о деньгах реальных, виртуальных и поддельных.

Льготная растаможка «еврономеров». Зеленский подписал законы, которые призваны сделать более доступной растаможку автомобилей с европейскими номерами. Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста машины, объема и типа двигателя и не будет зависеть от ее стоимости. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможки не будет превышать 1 тыс. евро.

Отметим, что по данным OpenDataBot, в 2019-2021 гг. в Украине растаможено 1 179 167 ввезенных автомобилей. Более 50% из них старше 10 лет. В то же время средний возраст авто, ввезенных в 2016-2018 гг., не достигал 5 лет.

8451 — количество официальных миллионеров в Украине. По данным ГНС, 8451 человек задекларировали доходы в сумме свыше 1 млн грн. Более 1 млрд грн доходов задекларировал житель г. Киева. В целом миллионеры задекларировали доход в сумме 70,4 млрд грн.

Кстати, в Киеве средняя заработная плата увеличилась почти на 12% – до 18 722 грн. Вместе с тем увеличилась и задолженность по выплате зарплаты. По состоянию на 1 апреля 2021 г. киевлянам задолжали 438 766,7 тыс. грн зарплат.

Сегодня есть много различных способов получить дополнительный заработок. Один из них – это торговля на Форекс. Разобраться в трейдинге может даже далекий от мира финансов человек. Но нередко люди, наслушавшись историй о том, как кто-то, сидя дома за терминалом, зарабатывает по несколько тысяч долларов в день, хотят повторить этот подвиг через неделю обучения. Результат, как правило, печальный. Поэтому Finance.ua вместе с международной компанией Alpari развенчивает 7 самых популярных мифов об этом рынке:

В продолжение темы о деньгах, Нацбанк подсчитал, что в 2020 году чаще всего подделывали банкноты старого образца – номиналом 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен образца 2007 года. Так, на 1 млн шт. настоящих банкнот гривны приходилось около 5,5 шт. поддельных банкнот. Это почти вдвое больше, чем по итогам 2019 года – около 3 шт.

Проезд в метро по 21 грн, в троллейбусе – 25 грн. КП “Киевский метрополитен” и КП “Киевпастранс” просят столичную власть выделить средства из бюджета или пересмотреть тарифы на проезд. Предприятия заявляют, что пандемия серьезно повлияла на их работу за последние два года. Так, согласно расчетам, экономически обоснованный тариф на проезд в метро составляет 21,05 гривны, а на проезд наземными видами транспорта (трамвай, троллейбус, автобус) – 25,18 гривны.

В КГГА в свою очередь объяснили, как проходит процедура установления тарифа на перевозку в общественном коммунальном транспорте.

Твит Маска обвалил Bitcoin. Bitcoin упал в цене на 17% после того, как Илон Маск написал в Twitter, что Tesla перестала принимать криптовалюту во время продаж своих транспортных средств из-за проблем с климатом. Цена на самую большую в мире криптовалюту упала с 54 819 долларов до 45 700 долларов, самого низкого уровня с 1 марта, всего за 2 часа после твита Маска.

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🎥 На нашем YouTube-канале Finance.ua также вышло новое видео, где финансовый эксперт Алексей Козырев рассказывает, будет ли существенный прогресс в вопросе НАТО до конца этого года, на сколько вырастут цены на продукты в Украине. Традиционно услышите прогноз курса валют на неделю.