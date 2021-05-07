Средняя заработная плата киевлян увеличилась почти на 12%

В первом квартале этого года размер среднемесячной номинальной заработной платы штатных работников предприятий, учреждений, организаций (с численностью работающих 10 и более) столицы составил 18 722 грн и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 11,9%.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в г. Киеве.

К видам экономической деятельности с наивысшим уровнем оплаты труда относились:

финансовая и страховая деятельность;

информация и телекоммуникации;

производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов.

В этих сферах заработная плата превысила средний показатель по экономике в 1,5-1,8 раза.

Самый низкий уровень заработной платы наблюдался у работников:

текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов;

временного размещения и организации питания;

строительства;

производства электрооборудования, а также металлургического производства, производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования.

В этих сферах заработная плата не превышала 58,4% от среднего уровня по экономике.

Индекс реальной заработной платы в январе-марте 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 104,2%.

Сумма задолженности по выплате заработной платы в течение января-марта 2021 г. увеличилась на 44,4%, или на 134 840,3 тыс. грн, и на 1 апреля 2021 г. составила 438 766,7 тыс. грн.

Где наблюдалось существенное увеличение суммы невыплаченной заработной платы:

на предприятиях промышленности – на 70 735,6 тыс. грн (в том числе по поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – на 40 567,8 тыс. грн;

перерабатывающей промышленности – на 31 071,5 тыс. грн);

строительства – на 39 822,7 тыс. грн;

научных исследований и разработок – на 8 869,4 тыс. грн.

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В районном разрезе увеличение суммы задолженности произошло почти во всех районах города, а самое существенное:

в Подольском (на 40 436,5 тыс. грн);

Святошинском (на 34 089,7 тыс. грн);

Печерском (на 28 330,8 тыс. грн).

Количество работников, которые своевременно не получили заработную плату на 1 апреля 2021 г., составило 16,2 тыс. человек. Каждому из указанных работников не выплачено в среднем 27 114 грн, что на 34,7% больше средней заработной платы за март 2021 г.

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