Средняя заработная плата киевлян увеличилась почти на 12%

В первом квартале этого года размер среднемесячной номинальной заработной платы штатных работников предприятий, учреждений, организаций (с численностью работающих 10 и более) столицы составил 18 722 грн и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 11,9%.
Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в г. Киеве.
К видам экономической деятельности с наивысшим уровнем оплаты труда относились:
В этих сферах заработная плата превысила средний показатель по экономике в 1,5-1,8 раза.
Самый низкий уровень заработной платы наблюдался у работников:
В этих сферах заработная плата не превышала 58,4% от среднего уровня по экономике.
Индекс реальной заработной платы в январе-марте 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 104,2%.
Сумма задолженности по выплате заработной платы в течение января-марта 2021 г. увеличилась на 44,4%, или на 134 840,3 тыс. грн, и на 1 апреля 2021 г. составила 438 766,7 тыс. грн.
Где наблюдалось существенное увеличение суммы невыплаченной заработной платы:
В районном разрезе увеличение суммы задолженности произошло почти во всех районах города, а самое существенное:
Количество работников, которые своевременно не получили заработную плату на 1 апреля 2021 г., составило 16,2 тыс. человек. Каждому из указанных работников не выплачено в среднем 27 114 грн, что на 34,7% больше средней заработной платы за март 2021 г.
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