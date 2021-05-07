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Какие банкноты подделывали чаще всего в 2020 году (инфографика)

Какие банкноты подделывали чаще всего в 2020 году (инфографика)

По итогам 2020 года на 1 млн шт. настоящих банкнот гривны приходилось около 5,5 шт. поддельных банкнот. Это почти вдвое больше, чем по итогам 2019 года – около 3 шт.

Об этом сообщает регулятор.

Какие банкноты подделывают чаще всего. Чаще всего в 2020 году подделывали банкноты старого образца – номиналом 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен образца 2007 года.

По результатам 2020 года подделки банкнот гривны нового образца составляют лишь 4% от общего количества изъятых подделок в банковской системе Украины, а их качество довольно низкое. Соответственно количество поддельных банкнот гривны нового образца на 1 млн шт. настоящих банкнот в обращении в 2020 году составляло всего 0,2 шт.

Также по итогам прошлого года наблюдалось уменьшение количества поддельных банкнот номиналами:

  • 100 грн – на 40%;
  • 50 грн – на 32%;
  • 20 грн – на 4,5%;
  • 5 и 10 грн – на 36%.

“В основном изъятые из обращения поддельные банкноты национальной валюты печатались с использованием принтеров и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников учреждений торговли”, – сообщают в Нацбанке.

Среди изъятых из обращения в 2020 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:

  • доллары США (86% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты);
  • евро (12%);
  • российские рубли и английские фунты стерлингов (2%).

Чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты таких номиналов:

  • 100 долларов США (95% от общего количества изъятых поддельных долларов США);
  • 50 и 500 евро (30% и 29% от общего количества изъятых поддельных евро);
  • 5 000 и 1 000 российских рублей (74% и 26% от общего количества изъятых поддельных российских рублей).

Что делать, если обнаружили поддельную банкноту:

  • в случае сомнений относительно подлинности и платежности банкнот гривны и иностранной валюты граждане могут обращаться в банки, которые передают эти банкноты для проведения исследований Национальном банке Украины;
  • по результатам таких исследований, осуществляемых бесплатно, клиентам возмещают соответствующую сумму денежных знаков национальной валюты, признанных подлинными и платежными;
  • банкноты иностранной валюты, признанные подлинными, возвращаются владельцу. Поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Об их изъятии Национальный банк уведомляет Национальную полицию Украины, все поддельные банкноты в установленном порядке передаются уполномоченным сотрудникам полиции для проведения расследований.

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По материалам Finance.UA
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