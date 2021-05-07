Какие банкноты подделывали чаще всего в 2020 году (инфографика)

По итогам 2020 года на 1 млн шт. настоящих банкнот гривны приходилось около 5,5 шт. поддельных банкнот. Это почти вдвое больше, чем по итогам 2019 года – около 3 шт.
Об этом сообщает регулятор.
Какие банкноты подделывают чаще всего. Чаще всего в 2020 году подделывали банкноты старого образца – номиналом 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен образца 2007 года.
По результатам 2020 года подделки банкнот гривны нового образца составляют лишь 4% от общего количества изъятых подделок в банковской системе Украины, а их качество довольно низкое. Соответственно количество поддельных банкнот гривны нового образца на 1 млн шт. настоящих банкнот в обращении в 2020 году составляло всего 0,2 шт.
Также по итогам прошлого года наблюдалось уменьшение количества поддельных банкнот номиналами:
“В основном изъятые из обращения поддельные банкноты национальной валюты печатались с использованием принтеров и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников учреждений торговли”, – сообщают в Нацбанке.
Среди изъятых из обращения в 2020 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:
Чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты таких номиналов:
Что делать, если обнаружили поддельную банкноту:
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