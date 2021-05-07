В КГГА объяснили, как проходит процедура установления тарифа на проезд

В КГГА объяснили, как проходит процедура установления тарифа на перевозку в общественном коммунальном транспорте.
Об этом сообщает первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник на своей странице в Facebook.
«Решение об окончательной стоимости проезда принимается распоряжением КГГА после прохождения соответствующих процедур и расчетов», — пишет Поворозник.
Процедура установления тарифа на перевозку в общественном коммунальном транспорте следующая:
1). Коммунальные предприятия-перевозчики готовят и предоставляют экономическое обоснование тарифа на перевозку в коммунальном транспорте. То есть, объяснение, почему необходимо изменить стоимость перевозок.
2). После этого Департамент транспортной инфраструктуры изучает обоснования, готовит соответствующий пакет документов по изменению стоимости перевозок в общественном коммунальном транспорте.
3). Следующий этап — специалисты Департамента экономики и инвестиций рассматривают экономическое обоснование тарифа и производят соответствующие расчеты — каким должен быть тариф.
Изменение тарифа происходит после подготовки соответствующего распоряжения, которому предшествует общественное обсуждение проекта этого распоряжения, и регистрации в Министерстве юстиции Украины.
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