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В КГГА объяснили, как проходит процедура установления тарифа на проезд

В КГГА объяснили, как проходит процедура установления тарифа на проезд

В КГГА объяснили, как проходит процедура установления тарифа на перевозку в общественном коммунальном транспорте.

Об этом сообщает первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник на своей странице в Facebook.

«Решение об окончательной стоимости проезда принимается распоряжением КГГА после прохождения соответствующих процедур и расчетов», — пишет Поворозник.

Процедура установления тарифа на перевозку в общественном коммунальном транспорте следующая:

1). Коммунальные предприятия-перевозчики готовят и предоставляют экономическое обоснование тарифа на перевозку в коммунальном транспорте. То есть, объяснение, почему необходимо изменить стоимость перевозок.

2). После этого Департамент транспортной инфраструктуры изучает обоснования, готовит соответствующий пакет документов по изменению стоимости перевозок в общественном коммунальном транспорте.

3). Следующий этап — специалисты Департамента экономики и инвестиций рассматривают экономическое обоснование тарифа и производят соответствующие расчеты — каким должен быть тариф.

Изменение тарифа происходит после подготовки соответствующего распоряжения, которому предшествует общественное обсуждение проекта этого распоряжения, и регистрации в Министерстве юстиции Украины.

Справка Finance.ua:

  • КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпастранс» просят столичные власти поддержать предприятия во время пандемии — выделить средства из бюджета, или пересмотреть тарифы на проезд. Обоснованная цена поездки составляет 21 гривну.
  • По расчетам КП, экономически обоснованные тарифы на 2021 год: 25,18 гривны — на проезд в наземных видах транспорта (трамвай, троллейбус, автобус) и 78,90 гривны — на проезд в городской электричке.

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По материалам Finance.UA
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