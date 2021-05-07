Владельцы «еврономеров» подняли средний возраст ввезенных машин в 2,5 раза

Более миллиона автомобилей ввезено в Украину, около 50% из них – старше 10 лет.
Об этом свидетельствуют данные платформы для работы с открытыми данными OpenDataBot.
“В 2019-2021 гг. в Украине растаможено 1 179 167 ввезенных автомобилей. Более 50% из них (604 319) старше 10 лет”, – говорится в сообщении.
По статистике, в 2016-2018 гг. регистрация ввезенных машин не превышала 220 000 единиц в год, а средний возраст авто не достигал 5 лет.
Инфографика: OpenDataBot
Далее произошел скачок обоих показателей в 2-2,5 раза:
Средний возраст этих автомобилей составляет 9-11 лет.
Инфографика: OpenDataBot
В чем причины. Количественное «скачок» произошел потому, что в 2018-м были приняты законы, которые удешевили растаможку и установили большие штрафы за нарушение сроков этой процедуры. Законы простимулировали владельцев авто на еврономерах к изменению полулегальных иностранных номеров на украинские. В то же время многие из них проигнорировали новые тарифы, рассчитывая на то, что стоимость растаможки со временем значительно снизят или вовсе отменят.
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