Твит Маска обвалил bitcoin на 17%

Bitcoin упал в цене на 17% после того, как Илон Маск написал в Twitter, что Tesla перестала принимать криптовалюту во время продаж своих транспортных средств из-за проблем с климатом. Сейчас bitcoin уже вырос примерно до 50 тысяч долларов на азиатских торгах, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цена на самую большую в мире криптовалюту упала с 54 819 долларов до 45 700 долларов, самого низкого уровня с 1 марта, всего за 2 часа после твита Маска. Криптовалюта отыграла примерно половину этого падения в начале торгов в Азии и торговалась на уровне в примерно 50 тысяч долларов.

Эфириум (Ethereum), вторая по величине криптовалюта в мире, пошла по аналогичной схеме, также упав на 14% до минимума в 3550 долларов, а потом снова вернулась к отметке 3965 долларов.

Заявление Tesla в начале этого года о том, что она купила биткоинов на 1,5 миллиарда долларов и примет их как оплату за автомобили, стало одним из факторов роста цен на цифровые активы в этом году.

В результате комментарий Маска всколыхнул рынки, хотя он сказал, что Tesla не будет продавать bitcoin и возобновит их прием в качестве оплаты, как только майнинг перейдет на более устойчивую энергетику.

“Проблема (огромного потребления энергии майнерами биткоинов) известна давно, поэтому в ней нет ничего нового. Но вместе с недавними комментариями Маска о Dogecoin (еще одна криптовалюта. – Ред.), его последние комментарии, кажется, предполагают, что его страсть к криптовалюте, возможно, ослабевает”, – прокомментировал исследователь Макото Сакума из исследовательского института NLI в Токио.

По словам главы американского подразделения Amber Group Джеффри Ванга, более широкая продажа рисковых активов на традиционных рынках стала еще одним фактором, повлиявшим на это падение.