В Украине увеличилось количество миллионеров — ГНС

По предварительным итогам декларационной кампании доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 8451 человек. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 6%. Более 1 млрд грн доходов задекларировал житель г. Киев.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Наибольшее количество миллионеров состоит на учете в:

г. Киеве (3375 человека);

Днепропетровской обл. (684 человека)

Харьковской области (595 человек)

Киевской области (540 человек).

В целом миллионерами задекларирован доход в сумме 70,4 млрд грн определены к уплате налога на доходы физических лиц в сумме 1,6 млрд грн, военного сбора – 0,2 млрд гривен.

Наибольшая сумма к уплате в бюджет определена жителем г. Киева с доходов, полученных за пределами Украины – почти 80 млн грн, в том числе налога на доходы физических лиц – 66,5 млн грн и военного сбора – 11,1 млн гривен.

Налоговые обязательства к уплате в бюджет в сумме более 20,0 млн грн по результатам 2020 года определены 12 лицами на общую сумму 418,0 млн грн, или 15 процентов от общей суммы налоговых обязательств (с учетом наибольшей суммы). По территориальности половина таких граждан состоят на учете в г. Киеве, по два человека – в Одесской и Киевской областях, по одному человеку – в Харьковской и Львовской областях.

В целом, по оперативным данным, в 2021 году доходы, полученные в течение прошлого года, задекларировали почти 472 тыс. граждан, что на уровне прошлого года.

Наиболее активно декларировали доходы жители Запорожской (почти 51 тыс. деклараций), Днепропетровской (почти 40 тыс. деклараций) и Херсонской (более 37 тыс. деклараций) областей.

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По результатам 2020 года гражданами определены налоговые обязательства к уплате в бюджет в размере 2,5 млрд грн налога на доходы физических лиц и 360,1 млн грн – военного сбора.

Это почти на уровне прошлого года, несмотря на прошлогоднюю сложную ситуацию. Так, по состоянию на последний день подачи декларации в 2020 году (30.06.2020) определен НДФЛ к уплате почти 2,7 млрд грн, военного сбора – 379,0 млн гривен.

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