"Киевпастранс" и метро просят власть дать денег или поднять цену на проезд до 20 гривен

КП “Киевский метрополитен” и КП “Киевпастранс” просят столичную власть поддержать предприятия во время пандемии – выделить средства из бюджета или пересмотреть тарифы на проезд. Обоснованная цена поездки составляет 21 гривну.
Об этом свидетельствует совместное обращение трудовых коллективов метро и “Киевпастранса”, опубликованное в Facebook.
“Вызовы пандемии серьезно повлияли на нашу работу за последние два года. Мы видим два возможных пути решения этой ситуации: поддержка средствами городского бюджета. Или пересмотр существующего тарифа на перевозку пассажиров. Согласно расчетам, экономически-обоснованный тариф на 2021 год составляет 21,05 гривны”, – говорится в обращении.
В метро отметили, что с начала пандемии пассажиропоток значительно упал (с 495 миллионов 339 тысяч пассажиров в 2019 году до 279 миллионов 484 тысяч пассажиров в 2020 году и до 85 миллионов 163 тысяч пассажиров за 4 месяца 2021 года).
В предприятии отметили, что из-за этого есть риск задержки или невыплаты зарплаты работникам.
Кроме того, на днях КП получило информацию о переводе административного персонала на 4-дневную рабочую неделю. Это решение коснется около 3000 работников, которые будут недополучать пятую часть своей зарплаты.
В метрополитене указали, что для обеспечения работы предприятия они требуют минимум 1 миллиард 514 миллионов гривен.
В “Киевпасстрансе” заявили, что их перевозки упали на 39,9%. При этом тарифы на электроэнергию повысились в 1,2 раза, а минимальная зарплата – в 1,75 раза.
По расчетам КП, экономически обоснованные тарифы на 2021 год: 25,18 гривны – на проезд наземными видами транспорта (трамвай, троллейбус, автобус) и 78,90 гривны – на проезд городской электричкой.
В предприятиях заявили, что сейчас существует угроза отключения электроэнергии, сокращения работников и задержки зарплаты, что в свою очередь приведет к транспортному коллапсу в столице.
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