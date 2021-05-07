Зеленский подписал законы о льготной растаможке «еврономеров»

Президент Владимир Зеленский подписал законы, которые призваны сделать более доступной растаможку автомобилей с европейскими номерами

Об этом сообщает Офис президента.

Что это за законы:

Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом обложения которыми являются транспортные средства» № 1402-IX;

Закон Украины «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины» № 1403-ІХ.

Напомним, эти законы Верховная Рада приняла 15 апреля 2021 года. Они временно упрощают механизм растаможки импортируемых из Европы автомобилей, а также способствуют защите окружающей среды от вредных выбросов.

Что меняется:

подержанные автомобили с европейской регистрацией старше 5 лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога;

сумма акцизного налога будет зависеть от возраста машины, объема и типа двигателя и не будет зависеть от ее стоимости;

базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможки не будет превышать 1 тыс. евро;

такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной;

по льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.

На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней.

Кто не сможет растаможить авто:

под действие этих законов не попадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам “Евро-2” и выше, происходят из государства-оккупанта (государства-агрессора) или ввезены с временно оккупированной территории Украины.

Законы вступают в силу со следующего дня после опубликования и вводятся в действие через один месяц со дня вступления в силу.

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