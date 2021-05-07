Зеленский подписал законы о льготной растаможке «еврономеров»

Президент Владимир Зеленский подписал законы, которые призваны сделать более доступной растаможку автомобилей с европейскими номерами
Об этом сообщает Офис президента.
Что это за законы:
Напомним, эти законы Верховная Рада приняла 15 апреля 2021 года. Они временно упрощают механизм растаможки импортируемых из Европы автомобилей, а также способствуют защите окружающей среды от вредных выбросов.
Что меняется:
На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней.
Кто не сможет растаможить авто:
Законы вступают в силу со следующего дня после опубликования и вводятся в действие через один месяц со дня вступления в силу.
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