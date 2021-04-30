День финансов: богачи в Украине, локдаун в Египте, Toyota в лидерах

В четверг, 6 мая, о состояниях самых богатых в Украине и в мире.
Миллиардеры Украины. Журнал Forbes Украина опубликовал новый рейтинг богатейших украинцев. Так, самый богатый в нашей стране, по прежнему, Ринат Ахметов. В этом году журнал оценил его состояние в $7,6 млрд. Это в 2,7 раза больше, чем в прошлогоднем рейтинге ($2,8 млрд). Всего в стране восемь миллиардеров. По сравнению с прошлогодним рейтингом, Порошенко и Гереги выпали из первой пятерки.
Безос продал акций $2 млрд. А вот самый богатый человек в мире – Джефф Безос продал акций основанной им компании Amazon на сумму около 1,95 млрд долларов. Напомним, ранее основатель Amazon заявлял, что будет ежегодно продавать акции компании на сумму около 1 миллиарда долларов, чтобы инвестировать деньги в свою космическую компанию Blue Origin.
Гейтсы начали делить имущество. Ранее мы писали о том, что основатель одной из крупнейших компаний современности Microsoft Билл Гейтс разводится с женой.
Сегодня же стало известно, что Cascade Investment, холдинговая компания Билла Гейтса, созданная на выручку от продажи акций и дивидендов Microsoft Corporation, уже перевела ценные бумаги на сумму более $2,4 млрд Мелинде Гейтс.
Украинцы покупают больше авто. По данным Укравтопрома, в апреле украинцы приобрели и поставили на учет чуть более 10 тыс. новых легковых авто или почти втрое больше, чем годом ранее. Лидерскую позицию на рынке заняла японская марка Toyota, продажи автомобилей в годовом исчислении выросли почти вчетверо – до 1618 шт.
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Прогноз курса гривны на лето. По мнению экспертов, курс гривны будет оставаться относительно стабильным, однако определенный риск может появиться летом — во время активного туристического сезона. В бюджете прописан годовой курс 29,2, и скорее всего, правительство сделает все, чтобы этот курс сохранялся.
В Нацбанке говорят, что если в ближайшее время и будут колебания курса, они будут незначительными.
А в новом видео на нашем YouTube-канале Finance.ua финансовый эксперт Алексей Козырев пока предоставил прогноз курса доллара и евро на следующую неделю._ Кроме того, рассказал, в какой период года выгоднее покупать недвижимость и стоит ли это вообще делать в этом году:
Египет вводит локдаун. Власти Египта приняли решение с 6 мая на две недели закрыть ТРЦ, рестораны и магазины из-за ситуации с коронавирусом в стране. На этот же период в Египте будут запрещены массовые собрания и концерты. Пляжи и парки в стране закроют с 12 по 16 мая.
Добавим, что ЕС расширил список стран, гражданам которых разрешили въезд на территорию государств-членов ЕС в период пандемии COVID-19. Это: Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, Китай. Украина в список пока не попала.
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