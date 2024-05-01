В Украине цены на популярный фрукт бьют все рекорды — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине цены на популярный фрукт бьют все рекорды

Личные финансы
31
В Украине за последние три месяца очень выросли в цене любимые многими фрукты. Речь идет о бананах.
Об этом сообщает East Fruit.
Закупочная стоимость превысила прошлогодний рекорд, достигнув 49,8 грн за килограмм. В супермаркетах цена за килограмм бананов уже достигает около 70 гривен.
Причиной такого роста являются климатические изменения, которые ограничивают объем производства бананов в Центральной Америке, а также высокие цены на яблоки, стимулирующие повышение цен на бананы в этом регионе.
Андрей Ярмак, экономист из инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, указывает две ключевые причины роста стоимости бананов в Восточной Европе в этом году.
Во-первых, он отмечает влияние климатических изменений на объемы производства бананов в странах Центральной Америки.
Это увеличивает спрос на бананы из Эквадора, основного поставщика этого продукта для Украины и других стран региона. Кроме того, высокие цены на яблоки позволяют оптовым и розничным торговцам повышать стоимость бананов.
Украина зафиксировала резкий рост оптовых цен на бананы, которые достигли рекордных $1,26 (49,80 грн) за килограмм и превысили прошлогодний показатель $1,23 (48,62 грн).
Обычно цены на бананы в Украине были ниже, но вторжение россии привело к блокированию портов, что повлекло за собой резкое повышение цен на местном рынке, поскольку теперь бананы ввозятся из других стран.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.