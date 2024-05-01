Посол Украины в Польше о приостановлении консульских услуг: это временный вынужденный шаг — Finance.ua

Посол Украины в Польше о приостановлении консульских услуг: это временный вынужденный шаг Сегодня 20:23 — Казна и Политика

Посол Украины в Польше о приостановлении консульских услуг: это временный вынужденный шаг

Посол Украины в Польше Василий Зварыч прокомментировал ситуацию с приостановкой консульских услуг мужчинам от 18 лет. В частности, в интервью проекту Sestry он отметил, что это был вынужденный шаг — временно приостановить прием заявок, чтобы они не накапливались.

«Нам нужно немного времени, чтобы технически подготовиться к тому, как 18 мая заработает закон о мобилизации, чтобы подтянуть все алгоритмы взаимодействия межведомственных информационных систем, потому что принятие и обработка заявок происходит в электронном режиме. Министерства должны отработать этот алгоритм — и мы всё восстановим очень быстро», — сказал посол, уточнив, что сейчас идет подготовка к «технически правильной формуле» проработки таких заявок в будущем.

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В то же время, он отметил, что все заявки, которые были поданы в консульские учреждения до 23 апреля, в том числе на получение паспорта, обрабатываются и паспорта будут выданы.

«Стоит сказать, что выдача оформленных паспортов в консульских учреждениях не прекращалась. Чтобы здесь не было спекуляций вокруг этого. Во-вторых, нужно четко различать консульские учреждения от филиалов ГП «Документ», которое подчинено непосредственно Государственной миграционной службе Украины и никакого отношения к консульским учреждениям или МИД не имеет. Поэтому когда показывают очереди недовольных граждан, это не возле консульских учреждений, это в этих филиалах ГП «Документ». У нас, к счастью, никакого ажиотажа не было, — заверил Зварыч.

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Он отметил, что временно приостановлено только принятие заявок от мужчин призывного возраста. «Но если гражданин Украины попадает в какую-то неприятность и нуждается в консульской поддержке, то, конечно, такую ​​помощь мы оказываем, независимо от того, этот мужчина призывного возраста или нет», — отметил дипломат.

По словам Зварыча, после 18 мая заявки будут приниматься у всех категорий мужчин. «Но, очевидно, будут какие-то дополнительные требования, которые заявитель, согласно закону, должен выполнить, чтобы получить соответствующую консульскую услугу. Закон Украины един для всех — и для мужчин, проживающих в Украине, и для граждан Украины, которые проживают за рубежом. Конечно, в каждом случае есть свои исключения, которые четко предусмотрены законом. чтобы каждый гражданин, проживающий за рубежом, имел возможность сделать это онлайн, без необходимости ехать для этого в Украину», — сказал Зварыч.

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Он добавил, что на сегодняшний день нет точной цифры, сколько украинских мужчин призывного возраста находится за рубежом, но актуализированные данные в реестрах позволят это установить.

Также Зварыч сказал, что Украина не обращалась за помощью к странам-союзникам в вопросе помощи с возвращением наших граждан.

«Мы официально не обращались ни к польской стороне, ни к кому-либо из партнеров, чтобы каким-то образом нам способствовали, помогали в вопросе возвращения наших граждан в Украину. Потому что это действительно особенный вопрос», — сообщил он.

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Посол заверил, что украинцев-студентов, которые сейчас учатся в Польше и попадают в категорию 18+, не будут мобилизовать.

«У нас студенты не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, никто их не заставит прекратить обучение за рубежом только потому, что вступил в силу закон о мобилизации», — сказал Зварыч.

Справка Finance.ua:

23 апреля появились сообщения, что украинским мужчинам призывного возраста стали недоступны консульские услуги за рубежом;

впоследствии глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в сети X прокомментировал эту информацию, отметив, что пребывание за рубежом не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной;

правительство приняло решение, согласно которому получить паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу военнообязанные мужчины 18−60 лет смогут только на территории Украины.

УНІАН По материалам:

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