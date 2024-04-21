Правительство внесло изменения в оформление загранпаспорта для детей со статусом — Finance.ua

Правительство внесло изменения в оформление загранпаспорта для детей со статусом Сегодня 11:06 — Личные финансы

Правительство внесло изменения в оформление загранпаспорта для детей со статусом

Плата за автоматизированную обработку данных при оформлении паспорта для выезда за границу больше не будет взиматься с представителей статусных детей.

Об этом сообщили в Министерстве по реинтеграции.

В сообщении говорится, что правительство освободило от уплаты за автоматизированную обработку данных при оформлении паспорта для выезда за границу законных представителей временно перемещенных за пределы Украины детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

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Ранее при оформлении в заграничных дипломатических учреждениях Украины паспорта для выезда за границу консульский сбор со статусных детей не взимался.

Однако это не означало, что услуга была полностью бесплатной. Ведь при рассмотрении заявления на оформление такого паспорта взималась плата за автоматизированную обработку данных.

«Теперь установлена ​​норма об освобождении законных представителей детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, от уплаты за автоматизированную обработку данных при оформлении паспорта для выезда за границу», — говорится в ведомстве.

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Реализация акта будет способствовать обеспечению интересов детей со статусом, временно перемещенных за границу.

Напомним, Правительство ввело программу «Ребенок не один», в рамках которой будут предоставлять от 6,4 тыс. грн до 11,19 тыс. грн тем, кто приютил детей, оставшихся без родителей.

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