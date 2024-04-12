В 2023 году в Украине родилось меньше всего детей за последние 300 лет — исследование — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В 2023 году в Украине родилось меньше всего детей за последние 300 лет — исследование

Казна и Политика
45
В 2023 году в Украине родилось меньше всего детей за последние 300 лет — исследование
В 2023 году в Украине родилось меньше всего детей за последние 300 лет — исследование, freepik
Украина остается одной из стран с самой низкой рождаемостью в мире.
Об этом говорится в исследовании издания Texty.org.ua.
До полномасштабной войны, в 2021 году, коэффициент рождаемости составлял 1,16 — это ниже нормы естественного воспроизводства (2,1−2,2), а также существенно ниже локального максимума в 2012 году (1,53).

Читайте также: Деньги на ребенка в 2024 году: как государство поддерживает семьи с новорожденными

Пока точную цифру коэффициента рождаемости подсчитать крайне сложно. Но, по оценкам, он может составлять 0,8−0,9.
Ниже коэффициент только в Гонконге (0,77) и Южной Корее (0,72). В Европейском Союзе средний коэффициент рождаемости составляет 1,46, а в мире — 2,3.
Инфографика: Texty.org.ua
Инфографика: Texty.org.ua
В прошлом году в Украине родилось 187 тысяч детей — самый низкий показатель за всю историю наблюдений, даже с учетом детей, которые могли быть рождены за рубежом и на временно оккупированных территориях.
Как пишет издание, если учесть исторические оценки населения Украины и численности новорожденных на 1000 жителей (50−51 в XVIII—XIX вв.еках против 6 в 2023 году), можно предположить, что так мало детей на территории Украины не рождалось по меньшей мере 300 лет. Например, даже в 1719 году, когда население в современных границах оценивалось только в 5,7 млн, количество рождений оценивалось около 280 тыс. человек.

Читайте также: Деньги вместо пакета малыша: как получить и что изменилось в 2024 году

В настоящее время точная численность населения Украины неизвестна. По оценкам, она может составить около 40 млн с учетом украинцев за рубежом и на оккупированных территориях.
Инфографика: Texty.org.ua
Инфографика: Texty.org.ua
По материалам:
Texty.org.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.