В 2023 году в Украине родилось меньше всего детей за последние 300 лет — исследование Сегодня 19:13 — Казна и Политика

В 2023 году в Украине родилось меньше всего детей за последние 300 лет — исследование, freepik

Украина остается одной из стран с самой низкой рождаемостью в мире.

Об этом говорится в исследовании издания Texty.org.ua.

До полномасштабной войны, в 2021 году, коэффициент рождаемости составлял 1,16 — это ниже нормы естественного воспроизводства (2,1−2,2), а также существенно ниже локального максимума в 2012 году (1,53).

Пока точную цифру коэффициента рождаемости подсчитать крайне сложно. Но, по оценкам, он может составлять 0,8−0,9.

Ниже коэффициент только в Гонконге (0,77) и Южной Корее (0,72). В Европейском Союзе средний коэффициент рождаемости составляет 1,46, а в мире — 2,3.

Инфографика: Texty.org.ua

В прошлом году в Украине родилось 187 тысяч детей — самый низкий показатель за всю историю наблюдений, даже с учетом детей, которые могли быть рождены за рубежом и на временно оккупированных территориях.

Как пишет издание, если учесть исторические оценки населения Украины и численности новорожденных на 1000 жителей (50−51 в XVIII—XIX вв. еках против 6 в 2023 году), можно предположить, что так мало детей на территории Украины не рождалось по меньшей мере 300 лет. Например, даже в 1719 году, когда население в современных границах оценивалось только в 5,7 млн, количество рождений оценивалось около 280 тыс. человек.

В настоящее время точная численность населения Украины неизвестна. По оценкам, она может составить около 40 млн с учетом украинцев за рубежом и на оккупированных территориях.

Инфографика: Texty.org.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.