Кабмин зарегистрировал в Раде изменения в бюджет: основные направления расходов — Finance.ua

Кабмин зарегистрировал в Раде изменения в бюджет: основные направления расходов Сегодня 16:02 — Казна и Политика

Кабмин зарегистрировал в Раде изменения в бюджет: основные направления расходов

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде доработанные изменения в государственный бюджет на 2025 год. Больше всего средств планируется направить на оборону, образование, медицину и поддержку ветеранов.

449,8 млрд грн. Как сообщила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласая, общий объем дополнительных расходов составляет

Депутаты планируют рассмотреть законопроект в ближайшие две недели.

Основные направления расходов

Оборона — +412,4 млрд грн. Из этой суммы 215,9 млрд грн пойдут на закупку оружия и техники.

Резервный фонд — +18,1 млрд грн.

Образование — +4,6 млрд грн. Денежные средства пойдут на питание учащихся начальных классов по всей стране, а также 5−11 классов в прифронтовых регионах.

Минцифры — +3,4 млрд грн. Эти средства будут направлены на тестирование новых технологических решений в сфере обороны.

Медикаменты — +3,1 млрд грн. Закупка препаратов для лечения онкологии, гепатитов, орфанных заболеваний, гемофилии и т. д.

Фонд развития инноваций — +2,77 млрд грн. Планируется увеличить уставный капитал для поддержки украинских стартапов.

Субвенция военным лицеям — +1,5 млрд грн. Деньги направят на развитие сети учреждений, воспитывающих молодежь в патриотическом духе. Один из новых лицеев откроется в Черкассах.

Поддержка ветеранов — +1,16 млрд грн. Речь идет о выплате пособий и компенсаций, в частности по полисам автогражданки.

Национальное военное мемориальное кладбище — +0,8 млрд грн.

Оплата труда в системе Минюста — +0,65 млрд грн. Денежные средства пойдут на пенитенциарную систему.

Откуда возьмут деньги

Главный источник дополнительного финансирования — это Облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) — +184,9 млрд грн.

Перевыполнение доходов — 147,5 млрд грн. За счет налога на доходы физлиц, прибыль, акцизы, а также дополнительные переводы от НБУ и госкомпаний.

Сокращение по долговым выплатам:

погашение ОВГЗ — 65,1 млрд грн;

обслуживание долга — 46,7 млрд грн;

обеспечение гарантированных долгов — 3 млрд грн.

Эти суммы удалось сократить благодаря курсовой стабильности и реструктуризации долговых обязательств.

Остальные сокращения — 2,6 млрд грн. Сокращены расходы по некоторым программам. К примеру, программа «помощник ветерана» потеряет 900 млн грн из-за изменения подходов к оказанию помощи.

Кроме того, с 1 августа 2025 г. средства от лицензий игорного бизнеса и треть военного НДФЛ будут направляться на закупку военной техники.

Напомним, за первые 5 месяцев этого года правительство выделило на оборону и безопасность Украины около 1 трлн грн. Это 2/3 от всего, что тратим из государственного бюджета.

25 июня Кабмин принял законопроект по изменениям в Государственный бюджет на 2025 год:

предлагается увеличить финансирование сил безопасности и обороны Украины в этом году на 412 млрд грн. Из них почти 311 млрд грн предусмотрено на Министерство обороны;

более 100 млрд грн планировали направить на усиление возможностей Минстратегпрома, Нацгвардии, Пограничной службы, СБУ, Главного управления разведки;



6,3 млрд грн планируется направить Министерству цифровой трансформации, в том числе для развития оборонных инноваций.



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