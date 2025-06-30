Офис Генпрокурора проведет аудит всех уголовных дел в инфраструктурном секторе — Finance.ua

Офис Генпрокурора проведет аудит всех уголовных дел в инфраструктурном секторе Сегодня 14:32 — Казна и Политика

Офис Генпрокурора проведет аудит всех уголовных дел в инфраструктурном секторе

Генеральный прокурор Руслан Кравченко поручил провести аудит всех уголовных дел против компаний, занимающихся инфраструктурными проектами.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Кравченко заявил, что поручил провести аудит всех уголовных производств в отношении компаний, работающих в инфраструктурном секторе.

Он добавил, что получил информацию, что по некоторым бизнес-структурам есть уголовные производства, но со стороны правоохранителей по тем или иным причинам затягивается расследование этих дел.

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«Прокуратура проверит все факты, связанные со строительством, восстановлением, инфраструктурными контрактами. Те, кто ворует — будут отвечать. А те, против кого фабрикуют дела, будут защищены», — отметил он и отметил, что ни один правоохранительный орган не должен превращаться в механизм давления или инструмент уничтожения конкурентов в бизнесе. Также никто не имеет иммунитета, если речь идет о злоупотреблении бюджетными средствами.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о длительном моратории на проверки бизнеса, чтобы обезопасить предпринимателей от давления. Он подчеркнул, что государство должно наполнять бюджет не через давление, а через развитие экономики. Президент также анонсировал расширение государственных программ поддержки украинского бизнеса и производства.

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