Украинцы в Германии смогут получить альтернативу недействительному паспорту, но не все — Finance.ua

Украинцы в Германии смогут получить альтернативу недействительному паспорту, но не все
Решение Министерства иностранных дел Украины о приостановке консульских обслуживаний украинских мужчин не повлияет на их статус беженцев в Германии.
Об этом заявил представитель берлинского сената в комментарии Deutsche Welle.
Отмечается, что предоставление или продление беженцам временного вида на жительство не предусматривает у них наличия действующего паспорта.
«Кроме того, если украинское посольство или консульство откажет гражданину Украины в выдаче или продлении его паспорта только на основании непройденной им службы в армии, то берлинское земельное управление по делам иностранцев выдаст ему для поездок за границу проездной документ, заменяющий паспорт», — пишет издание.
В то же время в сенате отметили, что согласно правилам пребывания иностранцев в Германии, иммиграционные ведомства могут выдать беженцам немецкие документы только при наличии веских причин.
«Воинская обязанность сама по себе считается в Германии вполне приемлемой гражданской обязанностью», — добавил представитель сената и отметил, что ходатайства будут тщательно проверяться и, как правило, будут отклоняться.
Напомним, недавно Министерство иностранных дел ограничило консульства в предоставлении услуг военнообязанным мужчинам, которые сейчас находятся не в Украине.
Кабинет министров обнародовал постановление, которым запрещена выдача мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет загранпаспорта за пределами Украины.
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