Adidas по итогам первого квартала вернулась к чистой прибыли — Finance.ua
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Adidas по итогам первого квартала вернулась к чистой прибыли

Фондовый рынок
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За январь-март 2024 года чистая прибыль немецкого производителя обуви и спортивной одежды Adidas составила 170 млн евро против 39 млн евро убытка за тот же период 2023 года — помог спрос на обувь из линеек Samba, Gazelle, Spezial и Campus.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Такой размер чистой прибыли превзошел ожидания аналитиков, ожидавших показателя в 163,7 млн ​​евро.
При этом операционная прибыль достигла 336 млн евро против 60 млн евро в первом квартале прошлого года. А объем чистых продаж вырос на 3,5% год к году — до 5,46 млрд евро.
Продажи в Северной Америке — это второй крупнейший рынок для Adidas — сократились на 4%, но на 8% они выросли в Китае, где компания планирует развиваться и дальше, увеличивая инвестиции и «улучшая цены», пишет Reuters.
Ранее в отчете за 2023 год Adidas впервые с 1992 года отчитался о годовом чистом убытке — 58 млн евро. Основной причиной стал разрыв контракта с Канье Вестом и его брендом Yeezy.
Производитель намерен продать оставшиеся запасы продукции Yeezy по «средней» цене в течение 2024 года и получить около 200 млн евро выручки.
По материалам:
Економічна Правда
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