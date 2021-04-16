День финансов: начало выплат ФЛП, рейтинг самых убыточных госкомпаний

В понедельник, 19 апреля начались выплаты 8 тыс. грн для ФЛП, а Apple запатентовала в Украине марки «Эппл» и «Яблоко»:

Выплаты ФЛП. Сегодня начинается оформление выплат ФЛП, чей бизнес пострадал из-за карантинных ограничений. Компенсацию в размере 8 тысяч гривен смогут получить предприниматели и наемные работники из регионов «красной» зоны. При этом их вид деятельности должен соответствовать перечню КВЭД, который утвердил Кабмин.

Рейтинг самых убыточных госкомпаний. По итогам 2020 года многие государственные компании в Украине получили миллиардные убытки. Первое место по сумме убытков заняла НАК «Нафтогаз Украины». Госкомпания в прошлом году осталась в минусе на 36,93 млрд грн. В 2019 году НАК получил совокупный доход в размере 9,9 млрд грн. Второе место досталось Национальной энергетической компании «Укрэнерго». Ее убытки достигли 27,5 млрд грн, тогда как в 2019 году компания получила 1,86 млрд грн чистой прибыли.

Приватизация ПриватБанка. По словам Василия Горбаля, члена Совета НБУ, на сегодня новости о приватизации ПриватБанка — это лишь подтверждение стратегии правительства, поэтому конкретных данных об условиях его продажи еще нет. Однако, по существующей сегодня практике, ценой банка может быть его капитал. Комментируя заявления главы НБУ Кирилла Шевченко о продаже ПриватБанка в ближайшее время, Горбаль отметил, что это подтверждение стратегии правительства, и пока информации ни о покупателях, ни о стоимости или сроках реализации актива нет. Кстати, ПриватБанк показал прибыль в первом квартале 2021 года.

Новая трудовая реформа. В Украине инициируют введение свободного трудового договора для малого и среднего бизнеса. Об этом сказано в законопроекте № 5371. Речь идет о договорном режиме трудовых отношений, когда основные условия труда будут определяться работодателем индивидуально для каждого работника согласно договору. В таком трудовом договоре могут быть прописаны любые условия, о которых договорятся работник и работодатель, даже если они не предусмотрены трудовым законодательством. Также среднюю зарплату будут рассчитывать по-новому.

Нерешенные вопросы в работе с МВФ. Как сообщил министр финансов Сергей Марченко, Украина, согласно взятым на себя обязательствам от МВФ, сужает круг нерешенных вопросов. По его словам, с МВФ обсуждается тема электроэнергетики. Речь идет о том, что МВФ обеспокоен тем, что на бюджет могут быть переведены фискальные риски, связанные с рынком электроэнергии. Проблема может возникнуть не в этом, а возможно, в 2022-2023 годах, и поэтому МВФ хочет сбалансированной модели рынка электроэнергетики.

Apple запатентовала в Украине марки «Эппл» и «Яблоко». Как свидетельствуют данные из базы Укрпатента, Украинский институт интеллектуальной собственности зарегистрировал в Украине несколько новых торговых марок американских технологических компаний Apple и Facebook. Ранее в феврале Facebook также зарегистрировала в Украине торговую марку «OCULUS».

Закон о налоговой амнистии – сдаваться или нет? 20 апреля ведущие специалисты по налоговому и корпоративному консалтингу проведут детальный анализ всех рисков и подводных камней, которые скрывает Закон 5153. Дискуссия состоится в формате открытого бесплатного вебинара FinUpdate «Инвестиции и налоги: как не остаться без прибыли».

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