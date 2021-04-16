Среднюю зарплату будут рассчитывать по-новому

В правительстве предлагают изменить порядок расчета средней заработной платы, вследствие чего ее размер может увеличиться. А это, со своей стороны, повлечет за собой увеличение размера пенсий и многих других выплат, которые «привязаны» к величине среднего заработка.

Соответствующий проект постановления Кабмина разработали в Минэкономики. Документ размещен на сайте Федерации профсоюзов для обсуждения.

В частности, проектом вносятся изменения в Порядок № 100, которым утвержден механизм расчета средней заработной платы. В ее расчет предлагается включать премию за месяц и другие стимулирующие выплаты работнику по итогам месяца. Такие выплаты будут учитываться в размерах, в которых они начислены, без вычета налогов, взыскания алиментов и т. п.

Также документом предлагается механизм пересчета среднего заработка работникам, которым с 12 декабря 2020 года начисление средней зарплаты было осуществлено без учета премий и выплат по итогам года. Именно с этой даты в свое время были внесены изменения в порядок № 100, которыми механизм учета премий в расчете средней зарплаты рассчитывался по более сложной процедуре, что не всегда позволяло вносить премиальные выплаты в размер среднего заработка.

Сейчас этот порядок решили упростить. Если проект документа будет принят правительством, то вышеуказанным работникам будет проведено доначисление средней зарплаты.

Кроме того, в расчет средней зарплаты примут также и те стимулирующие выплаты, которые были начислены в расчетном периоде за предыдущие. Например, если премию начислили и выплатили в 2020 году за какой-то из периодов 2019 года (месяц или квартал), то она все равно будет внесена в размер средней зарплаты за 2020 год.

Также добавляются изменения в перечень выплат, которые не учитываются в размере средней зарплаты. К ним отнесли:

выплаты, связанные с праздничными датами;

денежное вознаграждение за добросовестный труд и образцовое выполнение служебных обязанностей.

Так, в случае утверждения Кабмином проекта документа, размер средней зарплаты работников увеличится за счет учета при их расчете премий, начисленных в предыдущем периоде и перечисленных задним числом.

Отметим, что, кроме пенсий, размер которых зависит от показателей средней зарплаты, есть также много других выплат для работающих граждан, которые рассчитываются, учитывая величину среднего заработка. К таким выплатам относятся:

отпускные;

выходное пособие;

командировка;

больничные и другие.

То есть повышение средней зарплаты повлечет за собой и увеличение указанных выплат. А вот о том, будет ли осуществлен перерасчет таких выплат за период с 12 декабря 2020 года с учетом того, что будет проведено доначисление средней заработной платы, пока неизвестно.

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