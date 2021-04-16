В Минфине назвали главные нерешенные вопросы в работе с МВФ

Украина согласно взятым обязательствам с МВФ сужает круг нерешенных вопросов.
Об этом в интервью LB.ua сказал министр финансов Сергей Марченко.
«Мы сейчас сужаем круг нерешенных вопросов. По большому счету речь идет о конкретных формулировках по взятым Украиной обязательствам. И этот круг максимально сузился. В январе, когда была миссия, было много вопросов, сейчас их меньше. Остался ряд вопросов по антикоррупции, которые следует решить», — сказал Марченко.
Он отметил, что регулируемая цена на газ не является главным вопросом в переговорах с МВФ.
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«Я бы не сказал, что это был главный вопрос. Это был один из вопросов. Сейчас ключевые вопросы: высший совет правосудия, антикоррупционные реформы — это ключевые вопросы, которые составляют основную сложность», — отметил Марченко.
По его словам, обсуждается с МВФ тема электроэнергетики. Речь идет о том, что МВФ обеспокоен тем, что на бюджет могут быть переведены фискальные риски, связанные с рынком электроэнергии. Проблема может возникнуть не в этом, а возможно, в 2022, 2023 году. И поэтому МВФ хочет сбалансированной модели рынка электроэнергетики.
«Мы сейчас активно работаем со Всемирным банком. Я думаю, что будет выработано понимание того, как можно сбалансировать этот рынок», — отметил Марченко.
Напомним, МВФ 9 июня 2020 г. утвердил 18-месячную программу Stand-by для Украины на SDR 3,6 млрд (около 5 млрд долл.) с незамедлительным выделением первого транша в размере 2,1 млрд долл. После выделения первого транша были запланированы четыре пересмотра программы и выделение еще нескольких траншей, однако этот план не был выполнен.
Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман 30 марта сказал, что дискуссии по первому пересмотру программы stand by для Украины все еще продолжаются, и остается ряд вопросов, предвидеть сроки решения которых на сегодняшний день сложно.
Люнгман подчеркнул важность сохранения проведенных Нацбанком реформ и прогресс в укреплении НБУ с защитой его от чрезмерного внешнего давления, наличия четкого плана сокращения фискального дефицита, отказа от контроля над ценами на газ и решения вопроса долгосрочной модели электроэнергетики страны, а также соблюдение принципа добропорядочности антикоррупционных органов и судебной системы.
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