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ПриватБанк показал прибыль в первом квартале 2021 года

ПриватБанк показал прибыль в первом квартале 2021 года

ПриватБанк по итогам первого квартала 2021 года получил 2,4 млрд грн прибыли. Как сообщила пресс-служба банка, за первые три месяца года прибыль от обслуживания клиентов и банковских операций составила 8,5 млрд грн, что на 27% больше результатов первого квартала 2020 года.

Об этом говорится в сообщении банка.

Это еще раз доказывает, что бизнес-модель банка устоявшаяся, а банк способен адаптировать свою деятельность к вызовам новой COVID-реальности.

Количество активных клиентов банка возросло по сравнению с первым кварталом 2020 года на 6% до 18,64 млн, а число активных пользователей цифрового банка Приват24 – на 30% до 13 млн. Соответствующее увеличение объемов операций обеспечило рост комиссионных доходов банка на 16% до 5 млрд грн.

Чистый процентный доход по сравнению с первым кварталом прошлого года вырос на 21% и составляет 6,3 млрд грн. Банк продолжает планомерно снижать депозитные ставки, чтобы кредитные ресурсы стали доступными как для бизнеса, так и для простых украинцев. Так, кредитный портфель банка по сравнению с четвертым кварталом 2020 года увеличился на 6% до 58,5 млрд грн, но еще на 4,7% меньше «доковидных» объемов первого квартала прошлого года. Постепенное восстановление портфеля происходит благодаря развитию кредитования малого и среднего бизнеса.

Впрочем, изменения в мировой экономике и экономике Украины, прежде всего рост доходности долгосрочных казначейских бумаг правительства США и укрепление курса гривны обусловили в первом квартале года отрицательный результат от переоценки индексированных облигаций внутреннего государственного займа, полученные в качестве взноса в уставный капитал банка при национализации.

Ситуативный, не связанный с обычной деятельностью банка, ущерб от этого портфеля за 3 месяца 2021 года составил -6,8 млрд грн. Одновременно, положительное влияние на результаты банка колебаний валютных курсов частично, на 0,5 млрд грн, компенсирует эти убытки. Но, в общем, влияние исключительно макроэкономических факторов обусловило значительное снижение уровня прибыли банка.

По материалам Finance.UA
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