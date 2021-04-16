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Большие зарплаты и минимум бюрократии: украинцам готовят новую трудовую реформу

Большие зарплаты и минимум бюрократии: украинцам готовят новую трудовую реформу

В Украине инициируют введение свободного трудового договора для малого и среднего бизнеса. Речь идет о договорном режиме трудовых отношений, когда основные условия труда будут определяться работодателем индивидуально для каждого работника согласно договору. В таком трудовом договоре могут быть прописаны любые условия, о которых договорятся работник и работодатель, даже если они не предусмотрены трудовым законодательством.

Соответствующий законопроект № 5371 об упрощении регулирования трудовых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства внесен в Верховную Раду 13 апреля.

Основной целью законопроекта его авторы называют легализацию трудовых отношений путем их максимального упрощения и устранения многих обременительных процедур, которые сегодня требуются трудовым законодательством, в частности Кодексом законов о труде. Депутаты уверены, что предоставление свободы трудовым отношениям позволит значительно повысить заработные платы работников.

Что предлагается документом:

1) Работодателям, которые относятся к малому и среднему бизнесу, разрешается оформлять работников в договорном режиме, заключая с ними свободные трудовые договоры. Именно эти договоры (а не нормы КЗоТ) будут определять все основные условия трудовых отношений между работодателем и работником по их взаимному согласию.

2) Определяются особенности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков и отпусков без сохранения заработной платы в условиях договорного режима.

В частности, ежегодные оплачиваемые отпуска и отпуска без сохранения заработной платы будут предоставляться работникам с учетом следующих особенностей:

  • по просьбе работника ежегодный отпуск может быть разделен на части любой продолжительности или предоставлен ​​работнику на его полную продолжительность. В то же время продолжительность отпуска не может превышать установленные законодательством нормы;
  • по семейным обстоятельствам и по другим причинам работнику может предоставляться отпуск без сохранения зарплаты на срок более 15 календарных дней в году, если такое условие предусмотрено трудовым договором (по действующему законодательству разрешается брать отпуск за свой счет только до 15 дней);
  • зарплата работникам за все время ежегодного отпуска выплачивается не позднее первого дня отпуска.

3) Устанавливаются сроки и периодичность выплаты заработной платы в условиях договорного режима.

В частности, определяется, что заработная плата выплачивается не реже одного раза в месяц. В то же время трудовым договором по взаимному согласию сторон может определяться размер зарплаты работника в иностранной валюте с указанием эквивалента ее суммы в денежной единице Украины.

4) Определяется порядок прекращения трудового договора в условиях договорного режима.

Работодатель сможет единолично, по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с работником, если иное не будет определено трудовым договором. В то же время предусматривается, что расторжение трудового договора по инициативе работодателя в одностороннем порядке проводится с предоставлением работнику компенсационной выплаты в размере не менее 3 минимальных зарплат.

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По материалам Обозреватель
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