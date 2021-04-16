Выплаты ФЛПам можно оформить уже сегодня

С 19 апреля начинается оформление выплат ФЛПам, чей бизнес пострадал из-за карантинных ограничений. Компенсацию в размере 8 тысяч гривен смогут получить предприниматели и наемные работники из регионов «красной» зоны. При этом их вид деятельности должен соответствовать перечню КВЭД, который утвердил Кабмин.

В частности, в списке КВЭД: розничная торговля различными группами непродовольственных товаров, услуги сферы общественного питания, развлечений, деятельность музеев, библиотек, архивов, кино и театров, спортклубов и фитнес-центров, услуги химчисток, ремонтных мастерских.

Согласно документу, физические лица-предприниматели и наемные работники, которые понесли убытки в связи с введением дополнительных карантинных мер, могут рассчитывать на получение единовременного пособия из госбюджета при следующих условиях:

в регионе, где зарегистрирован ФЛП , установлен «красный» уровень эпидемической опасности;

, установлен «красный» уровень эпидемической опасности; вид основной деятельности предприятия соответствует утвержденному перечню Кабмина;

отсутствует задолженность по уплате ЕСВ за последний квартал (для наемных работников) за 6 месяцев последнего отчетного года (для ФЛП );

за последний квартал (для наемных работников) за 6 месяцев последнего отчетного года (для ); максимальная зарплата наемного работника не должна превышать 30 тысяч гривен в месяц;

на момент подачи заявки о компенсации ФЛП зарегистрирован более 3 месяцев;

зарегистрирован более 3 месяцев; ФЛП не является одновременно наемным работником.

Порядок оформления заявки:

С понедельника, 19 апреля открыта регистрация на получение материальной помощи на государственном веб-портале «Дія» в разделе «Услуги». Также заявку можно оформить в мобильном приложении «Дія».

1. Для регистрации или авторизации в кабинете пользователя «Дія» необходимо использовать электронную подпись или BankID.

2. После аутентификации производится автоматическая проверка данных на соответствие условиям выплат в реестрах ПФУ и Государственной налоговой службы.

3. Далее необходимо подтвердить область, в которой ведется деятельность, а также место работы.

4. Указать номер банковского счета в формате IBAN.

5. Проверить и отправить сформированную заявку.

Сроки оформления и выплаты пособия

Оформить заявку на получение компенсации можно в течение 30 дней со дня введения «красного» уровня в области.

Если человек работает в регионе, в котором такие ограничения действовали ранее, то отсчет 30 календарных дней начинается через 10 дней после вступления в силу закона, то есть с 19 апреля 2021 года.

Например, если карантин «красной» зоны был введен в феврале-марте 2021 года, то подать заявление можно до 18 мая 2021 года включительно.

Выплата производится на указанный в заявке счет. Пенсионный фонд перечисляет средства не позднее следующего операционного дня после ее подачи.

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