Рейтинг самых убыточных госкомпаний в Украине

По итогам 2020 года многие государственные компании в Украине получили миллиардные убытки.
Проект «Марлин» составил антирейтинг предприятий по размеру финансовых потерь.
Первое место по сумме убытков заняла НАК «Нафтогаз Украины». Госкомпания в прошлом году осталась в минусе на 36,93 млрд грн. В 2019 году НАК получил совокупный доход в размере 9,9 млрд грн.
Второе место досталось Национальной энергетической компании «Укрэнерго». Ее убытки достигли 27,5 млрд грн, тогда как в 2019 году компания получила 1,86 млрд грн чистой прибыли.
Следующим в списке стало АО «Укрзализныця» с суммой в 11,9 млрд грн. Год назад ее прибыль была равна 3 млрд грн.
Четвертое место по размеру убытков занимает Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (данные по ней «Марлин» опубликовал 16 апреля, поэтому она отсутствует в указанном по ссылке рейтинге — ред.). Компания получила 5,8 млрд грн убытков в 2020 году. Годом ранее предприятие также было в минусе — 1,54 млрд грн убытка. Общая сумма ее задолженности перед разными партнерами достигает 29,7 млрд грн.
НАЭК «Энергоатом» занимает пятое место, получив за год 4,8 млрд грн чистых убытков. При этом в 2019-м компания получила 3,8 млрд грн прибыли.
Все угледобывающие предприятия в 2020 году получили 4,2 млрд грн совокупных убытков. Это 46 государственных предприятий, которые принадлежат к сфере управления Министерства энергетики. Зато по результатам 2019 г. эти компании отчитались о 3,6 млрд грн прибыли.
По итогам 2020 года седьмую строчку антирейтинга занимает “Украэрорух” – 1,5 млрд грн убытков. Естественно, это стало причиной ограничения полетов из-за пандемии. Но в 2019 году компания также сообщала об убытках в 1,12 млрд грн.
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