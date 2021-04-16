Закон о налоговой амнистии - сдаваться или нет?

Согласно Закону 5153 украинцам предоставят возможность в период с 1 июля 2021 до 1 июля 2022 предоставить одноразовую (специальную) добровольную декларацию по принадлежащих им активам в Украине и/ли за рубежом, которые получены за счет доходов, которые не были задекларированы в любой налоговый период по состоянию на 01.01.2021 года. Поэтому ключевой вопрос: следует ли воспользоваться этой возможностью? А если не воспользоваться, то какие дальнейшие перспективы?
Ключевые темы для обсуждения:
Среди спикеров вебинара:
У зрителей вебинара будет возможность задать вопросы экспертам в чате трансляции непосредственно во время прямого эфира. Принять участие может каждый желающий при условии предварительной регистрации по ссылке.
Дата и место проведения: 20 апр 2021 г. с 12:00 до 14:00, онлайн.
Организатор: BankOnline при поддержке сайтов об инвестициях и финансы Minfin.com.ua, Finance.ua
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