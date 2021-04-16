Закон о налоговой амнистии - сдаваться или нет?

Согласно Закону 5153 украинцам предоставят возможность в период с 1 июля 2021 до 1 июля 2022 предоставить одноразовую (специальную) добровольную декларацию по принадлежащих им активам в Украине и/ли за рубежом, которые получены за счет доходов, которые не были задекларированы в любой налоговый период по состоянию на 01.01.2021 года. Поэтому ключевой вопрос: следует ли воспользоваться этой возможностью? А если не воспользоваться, то какие дальнейшие перспективы?

апреля 2021 г.* ведущие специалисты по налоговому и корпоративному консалтингу проведут детальный анализ всех рисков и подводных камней, которые скрывает Закон 5153, на практических кейсах разберут с какими проблемами уже столкнулись их клиенты, а главное предоставят практические советы по их избежанию. Дискуссия состоится в формате открытого бесплатного вебинара FinUpdate – Инвестиции и налоги, как не остаться без прибыли.

Ключевые темы для обсуждения:

Как легализовать зарубежные активы в украинском правовом поле.

Безналоговая ликвидация оффшоров/КИК: условия, сроки, риски.

Как пересекается информация по легализованным активам с финансовым мониторингом.

Есть ли возможность легализации наличных средств

В какой оценке указывать легализованную недвижимость, особенно зарубежную, и как доказывать.

Есть ли гарантии обеспечения анонимности к источнику доходов, которые легализуются.

Специфика подачи «обезличенной» декларации через нотариуса.

Каких законодательных инициатив следует ожидать в ближайшее время и как к ним подготовиться.

Как декларировать и платить налоги с инвестиций в ценные бумаги. Возможности оптимизации, уменьшение базы налогообложения.

Среди спикеров вебинара:

Партнер практики частных клиентов, солиситор юридической компании Sayenko Kharenko – Алина Плющ;

Семейный финансовый советник и соучредитель бизнес-сообщества BOARD – Василий МАТИ ;

Старший юрист практики частных клиентов Sayenko Kharenko – Дмитрий Гоцин.

У зрителей вебинара будет возможность задать вопросы экспертам в чате трансляции непосредственно во время прямого эфира. Принять участие может каждый желающий при условии предварительной регистрации по ссылке.

Дата и место проведения: 20 апр 2021 г. с 12:00 до 14:00, онлайн.

Организатор: BankOnline при поддержке сайтов об инвестициях и финансы Minfin.com.ua, Finance.ua