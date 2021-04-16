0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 46 0

Закон о налоговой амнистии - сдаваться или нет?

Согласно Закону 5153 украинцам предоставят возможность в период с 1 июля 2021 до 1 июля 2022 предоставить одноразовую (специальную) добровольную декларацию по принадлежащих им активам в Украине и/ли за рубежом, которые получены за счет доходов, которые не были задекларированы в любой налоговый период по состоянию на 01.01.2021 года. Поэтому ключевой вопрос: следует ли воспользоваться этой возможностью? А если не воспользоваться, то какие дальнейшие перспективы?

  • апреля 2021 г.* ведущие специалисты по налоговому и корпоративному консалтингу проведут детальный анализ всех рисков и подводных камней, которые скрывает Закон 5153, на практических кейсах разберут с какими проблемами уже столкнулись их клиенты, а главное предоставят практические советы по их избежанию. Дискуссия состоится в формате открытого бесплатного вебинара FinUpdate – Инвестиции и налоги, как не остаться без прибыли.

    • Ключевые темы для обсуждения:

    • Как легализовать зарубежные активы в украинском правовом поле.
    • Безналоговая ликвидация оффшоров/КИК: условия, сроки, риски.
    • Как пересекается информация по легализованным активам с финансовым мониторингом.
    • Есть ли возможность легализации наличных средств
    • В какой оценке указывать легализованную недвижимость, особенно зарубежную, и как доказывать.
    • Есть ли гарантии обеспечения анонимности к источнику доходов, которые легализуются.
    • Специфика подачи «обезличенной» декларации через нотариуса.
    • Каких законодательных инициатив следует ожидать в ближайшее время и как к ним подготовиться.
    • Как декларировать и платить налоги с инвестиций в ценные бумаги. Возможности оптимизации, уменьшение базы налогообложения.

    Среди спикеров вебинара:

    • Партнер практики частных клиентов, солиситор юридической компании Sayenko Kharenko – Алина Плющ;
    • Семейный финансовый советник и соучредитель бизнес-сообщества BOARD – Василий МАТИ;
    • Старший юрист практики частных клиентов Sayenko Kharenko – Дмитрий Гоцин.

    У зрителей вебинара будет возможность задать вопросы экспертам в чате трансляции непосредственно во время прямого эфира. Принять участие может каждый желающий при условии предварительной регистрации по ссылке.

    Дата и место проведения: 20 апр 2021 г. с 12:00 до 14:00, онлайн.
    Организатор: BankOnline при поддержке сайтов об инвестициях и финансы Minfin.com.ua, Finance.ua

    По материалам BankOnline
    • i

      Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

    Также по этой теме: Личные финансы
    Смотри также
    Весь рынок:Личные финансы
    Все, что мы знаем про:BankOnline
    Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
    Опросы
    В Контексте Finance.ua
      Рассчитывайте на
      DMCA.com Protection Status
      Cloudflare
      Trustpilot
      Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
      Payment systems
      О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
      © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
      ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
      Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.