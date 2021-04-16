Приватизация ПриватБанка: Горбаль рассказал, во сколько могут оценить банк для продажи

На сегодня новости о приватизации ПриватБанка — это лишь подтверждение стратегии правительства, поэтому конкретных данных об условиях его продажи еще нет. Однако, по существующей сегодня практике, ценой банка может быть его капитал.

Об этом рассказал член Совета НБУ Василий Горбаль в комментарии УНН.

«То, что пока обсуждался по другим банкам — это капитал банка. К сожалению, ушли в прошлое времена, когда была высокая конъюнктура на банковские активы, и был определенный коэффициент относительно банковских акций. Соответственно, были коэффициенты 3, 4 — сейчас такого нет. Сейчас просто оценивается капитал. Это то, что на настоящее время. А какая будет конъюнктура на момент реальной сделки, сложно сказать. Возможно, действительно Украина покажет феноменальный рост, если не в этом, то в следующем году, и это повлияет и на стоимость банковских активов», — отметил Горбаль.

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Как объясняет Горбаль — понимаем, на стоимость украинских активов, в том числе банковских, влияет состояние и рост украинской экономики. Итак правительство должно предложить адекватный уровень не только восстановления, но и роста экономики.

«Сейчас, когда говорят о 2−3%, я говорю, что это только восстановление, речь идет не о росте экономики. Сейчас говорится о том, что мировая экономика в этом году покажет средний рост 6,9%. Соответственно, мы должны продемонстрировать уровень не ниже, а даже выше. И когда большинство рейтинговых агентств, к сожалению, говорят, что у нас уровень будет раза в два ниже, это говорит о том, что мы будем восстанавливаться значительно медленнее, чем мир, и это обидно», — отметил член Совета НБУ.

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«Если мы сможем за счет тех реформ, которые предложит правительство и поддержит украинский парламент, на фоне быстрой вакцинации, потому что сейчас это две вещи, связанные между собой — всеобщая вакцинация и реформы, соответственно можно будет говорить и о возросшем интересе инвесторов и увеличении спроса на украинские активы, в том числе на банковские», — пояснил он.

Комментируя заявления главы НБУ Кирилла Шевченко о продаже ПриватБанка в ближайшее время, Горбаль отметил, что это — подтверждение стратегии правительства, и пока информации ни о покупателях, ни о стоимости или сроках реализации актива нет.

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