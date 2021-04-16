0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 189 0

Приватизация ПриватБанка: Горбаль рассказал, во сколько могут оценить банк для продажи

Приватизация ПриватБанка: Горбаль рассказал, во сколько могут оценить банк для продажи

На сегодня новости о приватизации ПриватБанка — это лишь подтверждение стратегии правительства, поэтому конкретных данных об условиях его продажи еще нет. Однако, по существующей сегодня практике, ценой банка может быть его капитал.

Об этом рассказал член Совета НБУ Василий Горбаль в комментарии УНН.

«То, что пока обсуждался по другим банкам — это капитал банка. К сожалению, ушли в прошлое времена, когда была высокая конъюнктура на банковские активы, и был определенный коэффициент относительно банковских акций. Соответственно, были коэффициенты 3, 4 — сейчас такого нет. Сейчас просто оценивается капитал. Это то, что на настоящее время. А какая будет конъюнктура на момент реальной сделки, сложно сказать. Возможно, действительно Украина покажет феноменальный рост, если не в этом, то в следующем году, и это повлияет и на стоимость банковских активов», — отметил Горбаль.

Читайте также: Глава НБУ рассказал о планах приватизации ПриватБанка

Как объясняет Горбаль — понимаем, на стоимость украинских активов, в том числе банковских, влияет состояние и рост украинской экономики. Итак правительство должно предложить адекватный уровень не только восстановления, но и роста экономики.

«Сейчас, когда говорят о 2−3%, я говорю, что это только восстановление, речь идет не о росте экономики. Сейчас говорится о том, что мировая экономика в этом году покажет средний рост 6,9%. Соответственно, мы должны продемонстрировать уровень не ниже, а даже выше. И когда большинство рейтинговых агентств, к сожалению, говорят, что у нас уровень будет раза в два ниже, это говорит о том, что мы будем восстанавливаться значительно медленнее, чем мир, и это обидно», — отметил член Совета НБУ.

Читайте также: ПриватБанк показал прибыль в первом квартале 2021 года

«Если мы сможем за счет тех реформ, которые предложит правительство и поддержит украинский парламент, на фоне быстрой вакцинации, потому что сейчас это две вещи, связанные между собой — всеобщая вакцинация и реформы, соответственно можно будет говорить и о возросшем интересе инвесторов и увеличении спроса на украинские активы, в том числе на банковские», — пояснил он.

Комментируя заявления главы НБУ Кирилла Шевченко о продаже ПриватБанка в ближайшее время, Горбаль отметил, что это — подтверждение стратегии правительства, и пока информации ни о покупателях, ни о стоимости или сроках реализации актива нет.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.