День финансов: стоимость лицензий на игорный бизнес, прямые платежи в Clubhouse, 3,85 млрд "карантинных" выплат

Во вворник, 6 апреля, деньги – наше (и не только наше) все.

Uber, Uklon и Bolt ответили, почему в Киеве взлетели цены. Локдаун в Киеве продолжается совместно с транспортным коллапсом. Вместе с тем службы такси отреагировали на спрос высокой стоимостью заказа. На все вопросы наших коллег журналистов представители Uber, Uklon и Bolt отвечали похожими репликами. Если в двух словах цены и время ожидания всегда зависели от количества доступных водителей, текущих заказов, расстояния, а также время дня и ночи. Развернутые комментарии тут.

3,85 млрд на “карантинные” выплаты. Минсоцполитики обнародовало проект постановления о порядке выплат ФЛП и наемным работникам по 8 тысяч гривен. Заявки нужно подавать в течение 30 дней со дня введения на территории дополнительных мероприятий. На выплаты наемным работникам направят 1,85 млрд грн, а предпринимателям — 2,0 млрд гривен.

2,5 тыс. украинских миллионеров. По данным налоговой службы, за 2020 год доходы задекларировали 2,5 тыс. миллионеров. Общий задекларированный доход составляет 29,2 млрд гривен. Более 100 млн гривен дохода задекларировали 19 лиц на общую сумму 4,8 млрд гривен. Наибольшее количество таких лиц являются жителями Киева.

С другой стороны, как сообщает глава совета НБУ Богдан Данилишин, сбережения населения сокращаются. Расходы населения за 2020 год превышали доходы на 17 млрд гривен и финансировались за счет сокращения сбережений. По его мнению, сокращение сбережений населения — опасная тенденция, учитывая, что это сужает пространство для поддержки внутреннего потребительского и инвестиционного спроса, необходимых для поддержания экономики в период кризиса.

Прямые платежи в Clubhouse. Приложение социальной сети Clubhouse запустило функцию прямых платежей создателям аудиочатов на платформе. Пользователи могут отправлять платежи создателям Clubhouse, у которых включена эта функция, нажав опцию «Отправить деньги». Компания-основатель социальной сети заявила, что не будет получать прибыли от этих платежей, а ее партнер по обработке платежей – Stripe – будет удерживать небольшую комиссию за обработку данных платежной карты.

Лицензии на игорный бизнес. От 10 до 108 млн. Как сообщила пресс-секретарь Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Наталья Чуйкова, стоимость лицензии на игорный бизнес зависит от вида выдаваемой лицензии. Самой дешевой является лицензия на залы игровых автоматов — 10 миллионов, а самой дорогой — на букмекерскую деятельность в интернете — 108 миллионов гривен в год.

Месячный рекорд по доходам Bitcoin-майнеров. В марте текущего года майнеры первой криптовалюты Bitcoin заработали $1,75 млрд, что является рекордной выручкой за месяц. Об этом сообщает The Block. По информации издания, из общей суммы $167,21 млн (9,55%) пришлось на комиссии за транзакции.

Накопления на пенсию: 2% от зарплаты. В Минсоцполитики рассказали, как будет работать система обязательного пенсионного накопления. С налогов, уплаченных человеком, предлагается направлять на накопление долю в размере 2% от зарплаты. Дополнительно взносы в размере 2% от зарплаты будут перенаправляться человеку из сумм ЕСВ, которые за него уплатил работодатель. Человеку нужно будет выбрать себе фонд для накоплений. Накопленные средства сразу будут вкладываться в экономику страны.

Также в ПФ объяснили, как пенсионеру избежать отчислений из пенсии.

Кстати, хранить сбережения можно разными способами. Но многие из нас часто думают что сбережения – это только деньги «под подушкой» или депозит в банке. А как быть, если сбережения могут понадобиться в любой момент, но хранить их дома страшновато? Для этого есть третий, промежуточный вариант – накопительные счета и кредитки для хранения свободных средств. Детальнее о таком виде сбережений: