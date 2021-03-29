Порядок выплаты ФЛПам по 8 тысяч гривен

Минсоцполитики обнародовало проект постановления о порядке выплат физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам по 8 тысяч гривен.

Об этом сказано в проекте постановления, который размещен на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Напомним, помощь будет получена только в «красной зоне».

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Заявки нужно подавать в течение 30 дней со дня введения на территории дополнительных мероприятий.

По 8 тысяч гривен получат только те ФЛПы и наемные работники предприятий, чей основной вид экономической деятельности входит в Перечень основных видов экономической деятельности, в отношении которых осуществляются дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Как и в декабре 2020 года, когда ФЛПы получали помощь от государства, заявление подается через «Портал Дія» (в том числе с использованием мобильного приложения).

Что указать в заявлении: фамилия, имя, отчество, дата рождения, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серия и номер паспорта; адрес регистрации места жительства заявителя; номер банковского счета заявителя для выплаты пособия — по стандарту IBAN.

Общий объем предоставленной в прошлом году единовременной материальной помощи, которая выплачивалась в размере 8 тыс. грн, составил 3,85 млрд гривен, из которых наемные работники получили 1,85 млрд грн, физические лица — предприниматели — 2,0 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада поддержала в целом законопроект № 5300 о пособии предпринимателям и наемным работникам из-за локдауна в «красных» зонах.

Напомним, ранее сообщалось, кого заставят вернуть «карантинные» 8 тысяч гривен, что были получены ранее. В Офисе крупных налогоплательщиков ГНС сообщали, кому из получателей «карантинного» пособия от правительства придется его вернуть на счета государства.

Кто вернет деньги? В случае выявления недостоверных сведений, предоставленных застрахованным лицом, на основании которых была выплачена единовременная материальная помощь, которые влияют на право застрахованного лица на ее получение, сумма единовременной материальной помощи подлежит возврату застрахованным лицом.

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