Порядок выплаты ФЛПам по 8 тысяч гривен

Минсоцполитики обнародовало проект постановления о порядке выплат физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам по 8 тысяч гривен.
Об этом сказано в проекте постановления, который размещен на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Напомним, помощь будет получена только в «красной зоне».
Читайте также: 8 тысяч для ФЛП: Рада приняла законопроект
Заявки нужно подавать в течение 30 дней со дня введения на территории дополнительных мероприятий.
По 8 тысяч гривен получат только те ФЛПы и наемные работники предприятий, чей основной вид экономической деятельности входит в Перечень основных видов экономической деятельности, в отношении которых осуществляются дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия.
Как и в декабре 2020 года, когда ФЛПы получали помощь от государства, заявление подается через «Портал Дія» (в том числе с использованием мобильного приложения).
Что указать в заявлении: фамилия, имя, отчество, дата рождения, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серия и номер паспорта; адрес регистрации места жительства заявителя; номер банковского счета заявителя для выплаты пособия — по стандарту IBAN.
Общий объем предоставленной в прошлом году единовременной материальной помощи, которая выплачивалась в размере 8 тыс. грн, составил 3,85 млрд гривен, из которых наемные работники получили 1,85 млрд грн, физические лица — предприниматели — 2,0 млрд гривен.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Газпром постепенно сокращает транзит газа через Украину — Оператор ГТСВчера, 13:40 - 747 10
Получение пенсий в наличной форме будет бесплатно только для части пенсионеровВчера, 11:00 - 2611 7
Киев продолжает отопительный сезон5 ч. назад - 900 6
«Дешевле на Полтаву»: Uber, Uklon и Bolt объяснили, почему в Киеве взлетели цены2 ч. назад - 760 3
Портрет программиста-фрилансера: подработки приносят от $1000 до $3000 в месяцВчера, 16:05 - 1442 3
Новые правила растаможки авто из США: на сколько подорожают автомобилиВчера, 14:00 - 5244 21
Межбанк: сюрпризы по курсу доллара продолжатсяВчера, 18:15 - 2261
Как пенсионеру избежать отчислений из пенсии: объяснение ПФУ6 ч. назад - 1622
Портрет программиста-фрилансера: подработки приносят от $1000 до $3000 в месяцВчера, 16:05 - 1442 3
В Украине изменился размер больничныхВчера, 16:12 - 1310 2
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 554 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 1928 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1556 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 1037
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2634 3