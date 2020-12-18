Кого заставят вернуть "карантинные" 8 тысяч гривен

В Офисе крупных налогоплательщиков ГНС сообщили, кому из получателей “карантинного” пособия от правительства придется его вернуть на счета государства.

Речь идет об обращении и предоставлении в 2020 году единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут лишиться доходов в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие ужесточения ограничительных противоэпидемических мер.

Кто вернет деньги? В случае выявления недостоверных сведений, предоставленных застрахованным лицом, на основании которых была выплачена единовременная материальная помощь, которые влияют на право застрахованного лица на ее получение, сумма единовременной материальной помощи подлежит возврату застрахованным лицом.

Органы Пенсионного фонда Украины выдают решение о возмещении единовременной материальной помощи застрахованным лицам. Решение органа Пенсионного фонда Украины является исполнительным документом.

Справка Finance.ua:

8 декабря Президент Владимир Зеленский подписал принятый ранее Верховной Радой закон о поддержке людей и бизнеса в период действия карантина.

В законе указано несколько видов выплат для ФЛП и их наемных работников. Выплаты производят на основании их заявлений в электронной форме, поданных через Единый государственный веб-портал электронных услуг (“Дія”).

Кстати, подать заявку на получение такого вида пособия от государства можно до 31 декабря 2020 года.