0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1410 0

Кого заставят вернуть "карантинные" 8 тысяч гривен

Кого заставят вернуть "карантинные" 8 тысяч гривен

В Офисе крупных налогоплательщиков ГНС сообщили, кому из получателей “карантинного” пособия от правительства придется его вернуть на счета государства.

Речь идет об обращении и предоставлении в 2020 году единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут лишиться доходов в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие ужесточения ограничительных противоэпидемических мер.

Кто вернет деньги? В случае выявления недостоверных сведений, предоставленных застрахованным лицом, на основании которых была выплачена единовременная материальная помощь, которые влияют на право застрахованного лица на ее получение, сумма единовременной материальной помощи подлежит возврату застрахованным лицом.

Органы Пенсионного фонда Украины выдают решение о возмещении единовременной материальной помощи застрахованным лицам. Решение органа Пенсионного фонда Украины является исполнительным документом.

Справка Finance.ua:

  • 8 декабря Президент Владимир Зеленский подписал принятый ранее Верховной Радой закон о поддержке людей и бизнеса в период действия карантина.
  • В законе указано несколько видов выплат для ФЛП и их наемных работников. Выплаты производят на основании их заявлений в электронной форме, поданных через Единый государственный веб-портал электронных услуг (“Дія”).
  • Кстати, подать заявку на получение такого вида пособия от государства можно до 31 декабря 2020 года.
  • В Минэкономики объяснили, как определяли размер “карантинного” пособия ФЛПам.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.