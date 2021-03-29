О том, как будет работать система обязательного пенсионного накопления, которую предлагают ввести в Украине сообщили в Минсоцполитики.

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Главное, что предлагается изменить – это право собственности. Сейчас работающие люди “скидываются” деньгами, а государство их выплачивает в виде пенсии пенсионерам. Оплачивая социальные взносы, работающие люди приобретают страховой стаж, который влияет на размер их будущей пенсии, но в свою собственность ничего не получают. Поэтому их будущая пенсия на самом деле будет зависеть от того, сколько взносов будут платить в будущем другие люди, от того, сколько будет таких людей.

Законодатели предлагают, чтобы часть взносов сразу поступала в собственность человека, на его личный счет в накопительном фонде. Человек будет владельцем своих пенсионных накоплений, сам будет выбирать, в каком фонде накапливать, может сменить фонд в любое время, если что-то не нравится, оставить пенсионные накопления по наследству, воспользоваться ими в критических случаях, например, для лечения.

Взносы без нагрузки. Премьер-министр предложил при введении накопительной системы не обременять людей и бизнес дополнительными платежами. Зато государство будет перенаправлять часть уплаченных налогов и сборов на личный счет человека в том фонде, который определит сам работник.

Так, с налогов, уплаченных человеком, предлагается направлять на накопление долю в размере 2% от зарплаты. Дополнительно взносы в размере 2% от зарплаты будут перенаправляться человеку из сумм единого социального взноса, которые за него уплатил работодатель.

В дальнейшем взносы необходимо увеличивать, чтобы вместе солидарная и накопительная пенсии обеспечивали достойный уровень жизни.

Пенсионные накопления не будут “лежать на счету”. Они сразу будут вкладываться в экономику страны, только в те инструменты, которые определены законодательством как самые надежные (государственные ценные бумаги, в том числе целевые на реализацию долгосрочных проектов, муниципальные ценные бумаги, акции и облигации предприятий, депозиты в надежных банках, банковские металлы, недвижимость, земля и тому подобное).

Все заработанные инвестиционные доходы накопительные пенсионные фонды распределяют между будущими пенсионерами, а направления и размер расходов, которые можно осуществлять за счет пенсионных активов, жестко ограничены законодательством, чтобы пенсионные накопления не «проедались» из-за расходов.

Во время инвестирования закон обязывает раскладывать пенсионные накопления “по разным корзинам” – это главный способ, которым в мире обеспечивают сохранность средств в течение долгого времени. Активы, в которые инвестируются пенсионные накопления, могут быть и гривневыми, и валютными, чтобы защитить пенсионные накопления от курсовых колебаний.

Как выбрать фонд. Человеку нужно будет выбрать себе фонд для накоплений. Для этого государственный регулятор (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) отберет самые надежные накопительные пенсионные фонды и обнародует их перечень.

Для людей, которые в начале работы системы не определятся с выбором, правительство создаст фонд «по умолчанию», который будет работать по одинаковым правилам со всеми другими, таким образом, чтобы это не была монопольная политизированная структура, чтобы не управлялась в ручном режиме. С него человек также сможет перевести свои накопления в любой момент в другой фонд, когда определится с выбором.

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