Сколько стоит лицензия на игорный бизнес. Профильная комиссия назвала суммы

Стоимость лицензии на игорный бизнес зависит от вида выдаваемой лицензии. Самой дешевой является лицензия на залы игровых автоматов — 10 миллионов, а самой дорогой — на букмекерскую деятельность в интернете — 108 миллионов гривен в год.

Об этом сообщила пресс-секретарь Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Наталья Чуйкова в комментарии Общественному.

По ее словам, лицензии на работу наземного казино в Киеве, регионах, онлайн, игровых автоматов и на букмекерскую деятельность имеют разные суммы. Так, стоимость лицензии на работу наземного казино в Киеве составляет 72 миллиона гривен в год, однако лицензия выдается сроком на 5 лет, то есть организаторы должны заплатить 360 миллионов гривен.

Наземные казино в других городах Украины, кроме Киева, должны заплатить 36 миллионов гривен в год, следовательно, 180 миллионов гривен за пять лет. За букмекерскую деятельность в интернете организаторам придется заплатить 108 миллионов гривен в год, а лицензия на залы игровых автоматов в Киеве и регионах составляет 10 миллионов гривен в год. В то же время сумма, которую платят онлайн-казино, зависит от введения онлайн-мониторинга.

«Поскольку сейчас еще не введен онлайн-мониторинг, то лицензия будет стоить в три раза больше, а когда он будет введен, то лицензия будет стоить в три раза меньше», — сказала Чуйкова.

Она отметила, что сейчас лицензия для онлайн-казино составляет 23 400 000 в год, но потом она будет втрое меньше, однако не уточнила, когда именно. Чуйкова добавила, что также планируется создание лицензии на игорное оборудование для наземных казино, но пока комиссия выдает лишь перечисленные лицензии.

Пресс-секретарь Комиссии по регулированию азартных игр сообщила, что эта информация есть в открытых источниках, но в них не указаны эти конкретные суммы, а лишь количество минимальных зарплат (сейчас 6 тысяч гривен), которое умножается. Если будет расти минимальная зарплата, будет расти и стоимость лицензий для казино.

Справка Finance.ua:

Председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей ( КРАИЛ ) Иван Рудой оценивает потенциал игорного рынка в 6−7 млрд гривен поступлений в бюджет за год. При этом пока сложно точно спрогнозировать нынешнюю ситуацию на игорном рынке.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей ( КРАИЛ ) приняла решение выдать лицензию ООО «Биллионаре Казино Компани» на открытие казино в отеле класса люкс «Интерконтиненталь-Киев».

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