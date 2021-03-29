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Сбережения населения сокращаются — Данилишин

Сбережения населения сокращаются — Данилишин

Потенциал сбережений населения как ресурса для ускорения экономической активности продолжает сокращаться.

Об этом написал глава совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.

Как говорится в сообщении, по данным Госстата, доходы населения в 2020 году составили 3972 млрд. гривен, из которых 1/3 или 1 336 млрд. гривен — это социальные пособия и другие текущие трансферты, объем которых за прошлый год вырос на 12,2% (по сравнению с ростом заработной платы — на 3,7%).

Расходы населения за 2020 год (3989 млрд. гривен) превышали доходы на 17 млрд. гривен (в 2019 году — на 116 млрд. гривен) и финансировались за счет сокращения сбережений.

Чем это грозит. Сокращение сбережений населения — опасная тенденция, учитывая, что это сужает пространство для поддержки внутреннего потребительского и инвестиционного спроса, необходимых для поддержания экономики в период кризиса. Для сравнения — пакеты мер по фискальному и монетарному стимулированию экономик развитых стран, в частности США, обусловили накопление домохозяйствами рекордных запасов сбережений, которые, как ожидается, будут выступать главным источником поддержки экономического восстановления и позволят догнать докризисный тренд экономического роста в США уже в 2022 году.

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Валютный рынок. Значение обменного курса гривны на межбанковском рынке практически не изменилось и продолжает оставаться на уровне до 28 гривен за 1 доллар США. При этом, в течение недели объем спроса со стороны клиентов банков превышал предложение иностранной валюты как на спотовом, так и на форвардном сегментах рынка. Зато в операциях банков с физическими лицами с наличной и безналичной иностранной валютой продолжало наблюдаться преобладание предложения иностранной валюты, что позволило банкам приобрести у населения около 93 млн. долларов США с начала апреля.

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По материалам Finance.UA
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