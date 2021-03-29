Clubhouse запустил функцию прямых платежей

Приложение социальной сети Clubhouse запустило функцию прямых платежей создателям аудиочатов на платформе.
Об этом сообщает Reuters.
На данный момент функция приема платежей доступна только для небольшой тестовой группы пользователей, а позже будет доступна и другим клиентам.
Как отправлять платежи. Пользователи могут отправлять платежи создателям Clubhouse, у которых включена эта функция, нажав опцию «Отправить деньги». Компания-основатель социальной сети заявила, что не будет получать прибыли от этих платежей, а ее партнер по обработке платежей – Stripe – будет удерживать небольшую комиссию за обработку данных платежной карты.
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