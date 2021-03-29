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Clubhouse запустил функцию прямых платежей

Clubhouse запустил функцию прямых платежей

Приложение социальной сети Clubhouse запустило функцию прямых платежей создателям аудиочатов на платформе.

Об этом сообщает Reuters.

На данный момент функция приема платежей доступна только для небольшой тестовой группы пользователей, а позже будет доступна и другим клиентам.

Как отправлять платежи. Пользователи могут отправлять платежи создателям Clubhouse, у которых включена эта функция, нажав опцию «Отправить деньги». Компания-основатель социальной сети заявила, что не будет получать прибыли от этих платежей, а ее партнер по обработке платежей – Stripe – будет удерживать небольшую комиссию за обработку данных платежной карты.

Справка Finance.ua:

  • Аудиосоцсеть Clubhouse основали в прошлом году предприниматели Пол Дэвис и Рохан Сет. Она завоевала популярность среди «элиты Кремниевой долины» как частное приложение на iPhone, доступ к которому можно получить только по специальному приглашению.
  • После регистрации в Clubhouse пользователи могут создавать различные комнаты и общаться там исключительно посредством голосовых сообщений.
  • Глобальное количество пользователей приложения резко возросло после того, как генеральный директор Tesla Илон Маск и генеральный директор Robinhood Влад Тенев провели неожиданную дискуссию на платформе.

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По материалам УКРИНФОРМ
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