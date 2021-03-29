Как пенсионеру избежать отчислений из пенсии: объяснение ПФУ

Переплата пенсии — это сумма пенсии (с учетом надбавок, повышений, сумм индексации и других доплат к пенсиям), выплаченная по разным причинам сверх размера, определенного законодательством.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Почему это происходит? Одной из основных причин возникновения переплат пенсий по вине пенсионера является несвоевременное уведомление органов Пенсионного фонда о трудоустройстве.

Если пенсионер работает, это влияет на его право на доплаты, надбавки и повышения.

В частности, в случае трудоустройства пенсионера, проведение перерасчета в случае увеличения размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность для расчета минимального размера пенсии или доплаты за сверхурочный страховой стаж законодательством не предусмотрено.

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Также неработающим пенсионерам, имеющим на своем содержании детей до 18 лет, устанавливается надбавка в размере 150 грн. В случае трудоустройства выплата указанной надбавки прекращается.

В случае трудоустройства получателя пенсии за выслугу лет, если он трудоустраивается по той специальности, которая дает право на назначение данного вида пенсии, выплата пенсии ему вообще должна прекратиться.

Что делать, чтобы такого не произошло:

при назначении (перерасчете) пенсии лицу сообщают о его обязанности в случае трудоустройства в течение 10 дней предоставить данные об этом в органы Пенсионного фонда;

если пенсионер самостоятельно не сообщит о трудоустройстве, все равно станет об этом известно;

поскольку систематически осуществляется сверка данных с государственными реестрами общеобязательного государственного социального страхования, юридических и физических лиц — предпринимателей и выявляется факт трудоустройства. Однако на дату сверки уже рассчитывается сумма излишне выплаченных пенсионных средств.

Деньги придется вернуть. В соответствии с законодательством, суммы пенсий, выплаченные излишне вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера или предоставления страхователем недостоверных данных, могут быть возвращены пенсионером добровольно или взыскиваются на основании решений территориальных органов Пенсионного фонда или в судебном порядке.

«Чтобы избежать переплат пенсий, а вследствие этого, и отчислений с пенсий, пенсионерам необходимо внимательнее относиться к своим обязанностям и знать, что излишне полученные средства подлежат возврату», — отмечают в ПФУ.

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