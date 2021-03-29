Как пенсионеру избежать отчислений из пенсии: объяснение ПФУ

Переплата пенсии — это сумма пенсии (с учетом надбавок, повышений, сумм индексации и других доплат к пенсиям), выплаченная по разным причинам сверх размера, определенного законодательством.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
Почему это происходит? Одной из основных причин возникновения переплат пенсий по вине пенсионера является несвоевременное уведомление органов Пенсионного фонда о трудоустройстве.
Если пенсионер работает, это влияет на его право на доплаты, надбавки и повышения.
В частности, в случае трудоустройства пенсионера, проведение перерасчета в случае увеличения размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность для расчета минимального размера пенсии или доплаты за сверхурочный страховой стаж законодательством не предусмотрено.
Читайте также: Пенсионные накопления в других странах: как это там работает
Также неработающим пенсионерам, имеющим на своем содержании детей до 18 лет, устанавливается надбавка в размере 150 грн. В случае трудоустройства выплата указанной надбавки прекращается.
В случае трудоустройства получателя пенсии за выслугу лет, если он трудоустраивается по той специальности, которая дает право на назначение данного вида пенсии, выплата пенсии ему вообще должна прекратиться.
Что делать, чтобы такого не произошло:
Деньги придется вернуть. В соответствии с законодательством, суммы пенсий, выплаченные излишне вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера или предоставления страхователем недостоверных данных, могут быть возвращены пенсионером добровольно или взыскиваются на основании решений территориальных органов Пенсионного фонда или в судебном порядке.
«Чтобы избежать переплат пенсий, а вследствие этого, и отчислений с пенсий, пенсионерам необходимо внимательнее относиться к своим обязанностям и знать, что излишне полученные средства подлежат возврату», — отмечают в ПФУ.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Новые правила растаможки авто из США: на сколько подорожают автомобилиВчера, 14:00 - 4169 19
Минюст разрешил исполнителям автоматически арестовывать счета любых должниковВчера, 12:02 - 3241 8
Прописка онлайн: министр рассказал, как облегчат жизнь украинцамПозавчера, 16:19 - 1720 8
Получение пенсий в наличной форме будет бесплатно только для части пенсионеровВчера, 11:00 - 1912 5
Степанов назвал условия производства COVID-вакцины в УкраинеВчера, 12:30 - 565 5
Новые правила растаможки авто из США: на сколько подорожают автомобилиВчера, 14:00 - 4169 19
Минюст разрешил исполнителям автоматически арестовывать счета любых должниковВчера, 12:02 - 3241 8
Межбанк: сюрпризы по курсу доллара продолжатсяВчера, 18:15 - 1948
Получение пенсий в наличной форме будет бесплатно только для части пенсионеровВчера, 11:00 - 1912 5
Когда можно не показывать страховой полис полицейскимВчера, 09:01 - 1457
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 505 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 1849 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1533 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 1018
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2605 3