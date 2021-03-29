Bitcoin-майнеры установили месячный рекорд по доходам

В марте текущего года майнеры первой криптовалюты Bitcoin заработали $1,75 млрд, что является рекордной выручкой за месяц.
Об этом сообщает The Block.
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По информации издания, из общей суммы $167,21 млн (9,55%) пришлось на комиссии за транзакции.
В сравнении с показателями февраля, выручка майнеров увеличилась на 28,7%. В то же время объем комиссий уменьшился на 10,7%.
Кроме этого, дневной доход криптовалютных трейдеров также обновил максимум, превысив 20 марта $60 млн.
На этом фоне аналитики Fundstrat Global Advisors обратили внимание, что акции публичных майнинговых компаний Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain, Hive Blockchain и Hut 8 по доходности опередили Bitcoin в пять раз.
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