День финансов: новая программа медгарантий, пересчет пенсий для 2 млн, цифровой евро для ЕС

Четверг, 1 апреля. В День смеха одни СМИ пишут про monoчипы. Другие о том, что танцы по 2 часа в сутки увеличивают эффективность CoviShield на 22%…
Мы в Finance.ua продолжаем писать только про объективную реальность. Она похлеще выдумки! Порой не знаешь, плакать от нее, либо смеяться. 🤷♂️
Вот вам и апрель: что меняется? В апреле украинцев ожидают нововведения в разных сферах жизни, которые могут коснуться каждого. К примеру, с апреля можно будет менять место регистрации онлайн. Для 2 млн работающих пенсионеров проведут перерасчет пенсий. А газоснабжающие компании смогут устанавливать фиксированную цену на год. Больше про новшества со второго месяца весны.
УЗ ожидает 3,6 млрд доходов. Кабмин принял финансовый план Укрзализныци, которым, в частности, предусмотрены доходы компании в 2021 году на уровне 3,6 миллиарда гривен. Среди основных проектов: начало большой электрификации железных дорог, закупка крупной партии пассажирских вагонов за средства, выделенные из госбюджета, модернизация локомотивов и ремонт грузовых вагонов.
Жилье для мамы в Харькове. Как сообщают эксперты компании «ХАН (Харьковское агентство недвижимости)», последние 6 месяцев на рынке жилья в Харькове все более отчетливо заявляет о себе новый сегмент покупателей клиенты, которые приобретают жилье для родителей.
Между прочим, вот как изменилась стоимость квартир в Киеве и пригороде за март.
Новая программа медгарантий. С 1 апреля в Украине заработает новая Программа медицинских гарантий, которая предусматривает 35 пакетов медицинских услуг. Три пакета будут новые, а еще пять — выделены из уже имеющихся.
В ЕС нацелены на цифровой евро. Европейский центральный банк примет решение о переходе на цифровую валюту примерно через четыре года. Бюрократическая процедура введения цифрового евро имеет крайне затяжной характер. Как говорит глава ЕЦБ Кристин Лагард, инициатива не должна привести к «ломке существующей системы, а должна только улучшить ее».
Инвестиции в «крипту». Новое время — новые возможности? Будущее все ближе.
А в это время в далекой галактике… Илон Маск своим твитом поднял стоимость Dogecoin на 20%. Как отметил один из наших читателей, а не пора ли Маску что-то написать про гривну? 😀
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киев отказался повышать скорость до 80 км/ч с 1 апреляВчера, 18:38 - 1399 9
Юлия Барабаш: инвестиции в криптовалюту. Новое время — новые возможности7 ч. назад - 656 7
Киев вводит более жесткие ограниченияВчера, 15:40 - 3929 7
В Украине появится электронный военный билетВчера, 20:41 - 1230 5
Цена газа для населения в 1,4 раза превысила стоимость для промышленностиВчера, 19:03 - 17954 4
Цена газа для населения в 1,4 раза превысила стоимость для промышленностиВчера, 19:03 - 17954 4
Что изменится с 1 апреля9 ч. назад - 2957
На рынке недвижимости Харькова прослеживается новый сегмент покупателей10 ч. назад - 2895
Киев отказался повышать скорость до 80 км/ч с 1 апреляВчера, 18:38 - 1399 9
День финансов: ужесточение карантина в Киеве, города для IT, непростой выбор при покупке квартирыВчера, 18:20 - 1281
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 1159 3
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1250 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 861
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2296 3
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 837 1