День финансов: новая программа медгарантий, пересчет пенсий для 2 млн, цифровой евро для ЕС

Четверг, 1 апреля. В День смеха одни СМИ пишут про monoчипы. Другие о том, что танцы по 2 часа в сутки увеличивают эффективность CoviShield на 22%…

Мы в Finance.ua продолжаем писать только про объективную реальность. Она похлеще выдумки! Порой не знаешь, плакать от нее, либо смеяться. 🤷‍♂️

Вот вам и апрель: что меняется? В апреле украинцев ожидают нововведения в разных сферах жизни, которые могут коснуться каждого. К примеру, с апреля можно будет менять место регистрации онлайн. Для 2 млн работающих пенсионеров проведут перерасчет пенсий. А газоснабжающие компании смогут устанавливать фиксированную цену на год. Больше про новшества со второго месяца весны.

УЗ ожидает 3,6 млрд доходов. Кабмин принял финансовый план Укрзализныци, которым, в частности, предусмотрены доходы компании в 2021 году на уровне 3,6 миллиарда гривен. Среди основных проектов: начало большой электрификации железных дорог, закупка крупной партии пассажирских вагонов за средства, выделенные из госбюджета, модернизация локомотивов и ремонт грузовых вагонов.

Жилье для мамы в Харькове. Как сообщают эксперты компании «ХАН (Харьковское агентство недвижимости)», последние 6 месяцев на рынке жилья в Харькове все более отчетливо заявляет о себе новый сегмент покупателей клиенты, которые приобретают жилье для родителей.

Между прочим, вот как изменилась стоимость квартир в Киеве и пригороде за март.

Новая программа медгарантий. С 1 апреля в Украине заработает новая Программа медицинских гарантий, которая предусматривает 35 пакетов медицинских услуг. Три пакета будут новые, а еще пять — выделены из уже имеющихся.

В ЕС нацелены на цифровой евро. Европейский центральный банк примет решение о переходе на цифровую валюту примерно через четыре года. Бюрократическая процедура введения цифрового евро имеет крайне затяжной характер. Как говорит глава ЕЦБ Кристин Лагард, инициатива не должна привести к «ломке существующей системы, а должна только улучшить ее».

Инвестиции в «крипту». Новое время — новые возможности? Будущее все ближе. Пока Е С рассматривает вопрос по цифровому евро, вот уже несколько лет не утихает шумиха вокруг криптовалют. Чего стоят скачки с Bitcoin. В авторской колонке для Finance.ua Юлия Барабаш, управляющий партнер SBSB Fintech Lawyers рассказала, с чего стоит начать при инвестициях в «крипту» и какие риски существуют для инвесторов.

А в это время в далекой галактике… Илон Маск своим твитом поднял стоимость Dogecoin на 20%. Как отметил один из наших читателей, а не пора ли Маску что-то написать про гривну? 😀