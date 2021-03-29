Что изменится с 1 апреля

В апреле украинцев ожидают нововведения в разных сферах жизни, которые могут коснуться каждого.

🏢Электронная прописка. С апреля можно будет менять место регистрации онлайн. Подавать заявку нужно будет на портале “Дія”. Сначала смена прописки онлайн будет доступна только для жителей крупных городов и тех, кто сменил паспорт на ID-карту.

👛Пенсии и повышение пенсионного возраста для женщин. С апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин увеличится с 59,5 до 60 лет. Кроме того, с 1 апреля примерно для 2 млн работающих пенсионеров проведут перерасчет пенсий.

🎛Цена на газ. Также с 1 апреля газоснабжающие компании смогут устанавливать фиксированную цену на год. Будут действовать два тарифа: месячный и годовой, между которыми можно будет переходить в любой момент.

🚇Проезд в метро Киева. С сегодняшнего дня зеленая карта в столичном метро перестает действовать. Также с окончанием использования карт метро прекращается работа сервисных центров подземки. Оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью: Kyiv Smart Card, бесконтактной банковской картой любой платежной системы, мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard), разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

😷Программа медицинских гарантий. С 1 апреля заработает новая Программа медицинских гарантий-2021. В ней будет 35 пакетов медуслуг. Из них 2 – новые, и еще 5 выделены из существующих. Эти пакеты медицинских услуг предусматривают предоставление первичной, экстренной, специализированной и высокоспециализированной, паллиативной медицинской помощи и медицинской реабилитации, а также помощь пациентам с COVID-19.

👨‍⚕️ Цены на роды в Украине. Роды в Украине с 1 апреля начнут оплачивать по-новому. Тарифы поднимутся почти на 10 тысяч гривен. Повышенные выплаты от государства коснутся не только тарификации медицинской помощи на роды, но и на услуги медиков по уходу за новорожденными. Расценки здесь.

✈ Путешествия. Кипр открывает свои границы для всех путешествующих из Украины, начиная с 1 апреля 2021 года. Всем путешественникам, которые прошли тестирование и у которых подтверждено отсутствие COVID-19, будет гарантировано пребывание без карантина.

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