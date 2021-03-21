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Кипр с 1 апреля открывает свои границы для туристов из Украины

Кипр с 1 апреля открывает свои границы для туристов из Украины

Кипр открывает свои границы для всех путешествующих из Украины, начиная с 1 апреля 2021 года.

Об этом говорится в сообщении представительства Министерства туризма Кипра в Украине, передает Укринформ.

«Кипр открывает свои границы для всех посетителей из Украины, принимая все необходимые меры для обеспечения возможности путешествующим наслаждаться отдыхом в безопасности и беззаботности», — заявили в представительстве кипрского Министерства.

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При этом отмечается, что всем путешественникам, которые прошли тестирование и у которых подтверждено отсутствие COVID-19, будет гарантировано пребывание без карантина.

В то же время дети до 12 лет освобождены от прохождения тестирования, а дети в возрасте от 12 до 18 лет будут проходить тестирование согласно действующему протоколу, пояснили в представительстве Минтуризма Кипра.

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Напомним, 17 февраля власти Кипра заявили, что страна откроется для иностранных туристов с 1 марта и будет введено цветовое кодирование для стран по скорости распространения COVID-19. Однако с 1 марта Кипр не открыл границы для украинцев.

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По материалам УКРИНФОРМ
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