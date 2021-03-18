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В Украине с 1 апреля повысят пенсии: формула и примеры перерасчета для разных категорий

В Украине с 1 апреля повысят пенсии: формула и примеры перерасчета для разных категорий

С 1 апреля украинским работающим пенсионерам повысят пенсии. Всего выплаты в апреле получат около 2,7 млн украинцев.

Повышение пенсии предполагается для пенсионеров, которые еще не вышли на заслуженный отдых. Для надбавок будет учитываться их страховой стаж и зарплата (выплаты будут при условии, что у них набралось 24 месяца дополнительного стажа).

Добавят пенсию:

  • если есть стаж 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин;
  • если размер выплат 6 тысяч гривен, их добавят после 24 месяцев дополнительного стажа.

Перерасчет пенсии производится автоматически, поэтому большинству тех, кому перерасчет предусмотрен, обращаться не нужно. Но в отдельных случаях обращаться надо.

Формула расчета пенсии выглядит так:

Пенсия = средняя зарплата х трудовой (страховой) стаж х индивидуальный коэффициент заработка. Трудовой стаж считается в процентах: 1 год = 1%.

В случае, если работающий пенсионер теперь зарабатывает меньше, чем до выхода на пенсию, при пересчете будет учтен только дополнительный стаж, а новая, более низкая зарплата – нет.

Пример. Женщина-пенсионер, 61 год, получает пенсию 2000 грн. Ее трудовой стаж при назначении пенсии – 30 лет. В формуле расчета изменится коэффициент стажа – с 0,3 на 0,32, плюс будет доплата за два года сверхнормативного стажа. Опуская расчеты, получим повышение пенсии на 168 грн или до 2168 грн.

Тем, кто, находясь два года на пенсии, отработал меньше, чем 24 месяца, пенсию тоже пересчитают с учетом фактически отработанного времени и официальной зарплаты (ст. 42 ч. 4 п. 3 Закона).

Справка Finance.ua:

  • В случае введения накопительной пенсионной системы минимальный размер пенсий будущих пенсионеров составит около семи тысяч гривен.
  • В Украине, согласно закону №3623, который подписал президент Владимир Зеленский, пенсии будут начислять автоматически. Не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд, собирать справки для подтверждения своего стажа.
  • В Украине с 1 апреля 2021 года повысят пенсионный возраст для женщин. Нововведение затронет тех украинок, которые в этом году будут выходить на заслуженный отдых.

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По материалам Апостроф
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