Роды в Украине с 1 апреля начнут оплачивать по-новому. Тарифы поднимутся почти на 10 тысяч гривен. Больницы получат от государства почти на 2 тысячи гривен больше для оказания медицинской помощи во время родов, сообщила ТСН.

Повышенные выплаты от государства коснутся не только тарификации медицинской помощи на роды, но и на услуги медиков по уходу за новорожденными. На недоношенных младенцев весом до полутора килограммов будет выделяться до 130 тысяч гривен. На новорожденных с весом более полутора килограммов — до 25 тысяч гривен.

Все расходы по медицинской помощи роженицам и новорожденным покрывает государство в тех медучреждениях, которые заключили договор с НСЗУ.

Стоимость родов в Украине:

Обычные роды — 10 382 грн.

Для недоношенных малышей с весом до 1,5 кг — 113 725 гривен.

Для недоношенных малышей свыше 1,5 кг — 25 115 гривен.

Также изменится с 1 апреля и ведение беременности. Будет предусмотрен отдельный пакет, который также будет оплачиваться НСЗУ, а женщины смогут получать такую помощь бесплатно.

В этот пакет будет входить: постановка на учет, разработка индивидуального плана ведения беременности, необходимые анализы и инструментальные обследования, занятия в специальной школе, консультации и ведение послеродового периода.

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